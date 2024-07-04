Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fitch&#039;ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı
Fitch Ratings, Merkez Bankası, Haber

Ekonomi Haberleri

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomik politikasının kredi notu kararına olumlu etki edebileceğini belirtti. Morales, "Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz" diyerek yıl sonu için dolar/TL tahmininde bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarına yönelik dikkat çeken bir analizde bulundu. Türkiye'nin izlediği ekonomik politikanın kredi notuna olumlu yansıyabileceğini belirten Morales, CNBC-e’ye konuşarak şunları söyledi:

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - 1. Resim

MERKEZ BANKASI DESTEKLENİYOR!

"Hükümetin politika kararları, vergi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, tavsiyede bulunmuyoruz. Maliye politikasına ilişkin mevcut odak noktamız, geçen ay açıklanan harcama kısıtlama tedbirlerinin ve potansiyel gelir tedbirlerinin merkezi yönetim açığını ne ölçüde düşüreceği ve Merkez Bankası'nın daha sıkı politika duruşuyla tutarlılığı artırarak enflasyonu kontrol altına alma hedefini ne ölçüde destekleyeceğidir.

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - 2. Resim

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Kredi rating derecelendirme perspektifimizden bakıldığında kamu maliyesi, düşük borç seviyeleri (GSYH'nin %30'u), güçlü gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşulları sayesinde emsallerine göre güçlü kalmaya devam etmektedir. Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin Haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında gözlenen beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle Mart ayında %40 olan 24 yıl sonu enflasyon tahminimizi %43'e yükselttik.

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - 3. Resim

DOLAR/TL KURUNDA BEKLENTİYİ AÇIKLADI

Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir.

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - 4. Resim

"250 BAZ PUAN İNDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir."

Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Eyüspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği'ne başkan adayı olduğunu açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar - EkonomiTemmuz ayında 8 metrelik karBankacılık sektöründen dev kar  - EkonomiBankacılık sektöründen dev kar TL güçleniyor! Reel anlamda son 3 yılın zirvesinde - EkonomiTL reel anlamda son 3 yılın zirvesinde8 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez'in rezervlerinde büyük düşüş - EkonomiMerkez'in rezervlerinde büyük düşüşMilli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücreti açıklaması - EkonomiMSB'den bedelli askerlik ücreti açıklamasıTürkiye rekoru kırıldı! Erzincan'da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu - EkonomiMaaş promosyonunda Türkiye rekoru
Sonraki Haber Yükleniyor...