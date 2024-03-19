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Haberler > Ekonomi > Fitch'ten yeni karar: THY'nin not görünümünü yükseltti

Fitch'ten yeni karar: THY'nin not görünümünü yükseltti

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Fitch&#039;ten yeni karar: THY&#039;nin not görünümünü yükseltti

Ekonomi Haberleri  / -

Fitch, yıllık yüzde 25 büyüme açıklayan THY'nin kredi notunu yükseltirken, not görünümü 'durağan' olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, THY'nin kredi notu ile ilgili kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kuruluş, şirketin notunu yükseltirken, not görünümü 'durağan' olarak teyit etti.

KAP açıklamasında, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Ortaklığımızın kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltmiştir. Not görünümünü ise Durağan olarak teyit etmiştir. Fitch ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB-'den BB'ye yükseltmiştir" denildi.

HİSSELERİNDE OLUMLU HAVA

Söz konusu raporda Türk Hava Yolları'nın Şubat ayı trafik sonuçlarına yer verildi. Buna göre şirket, yıllık yüzde 25 büyümeyle 6.1 milyon yolcu taşıdı. Ocak ayında kaydedilen yüzde 3’lük büyüme sonrası gözlemlenen ivmede, geçen yıl deprem nedeniyle düşük bazı esas belirleyici oldu.

THY’nin aylık sonuçlarını yüksek kapasite artışına rağmen yolcu doluluk oranlarının güçlü seyri, karlılığı yüksek uzak mesafeli hatların toplam içinde artan payı ve kargo operasyonlarındaki güçlü gerçekleşmeler ışığında olumlu karşılandı. Bu durumun hisseleri için olumlu olduğu da kaydedildi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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