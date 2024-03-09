Fiyat artışları yüzde 195’i buldu! Ramazan öncesi etiket oyunları

Enflasyonist ortamda gıda ürünleri fiyatı en çok artan ürünler arasında yer alıyor. Öyle ki bazı ürünlerdeki fiyat artışları yüzde 195'i buldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, etiketlere geçen yılın Ramazan ayına göre çok daha fazla zam geldiğini söyledi. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da ‘almama hakkı'na dikkat çekti.

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) mevcut gıda fiyatlarını, geçen yıl Ramazan öncesiyle karşılaştırdığı araştırması da yüksek oranlı artışları ortaya koydu. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi: “Geçen yıl ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara baktığımızda, bu yıl markette 38 üründe fiyat artışı oldu, sadece 1 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette en fazla fiyat artışı yüzde 195 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 171.5 ile zeytinyağı, yüzde 149.3 ile kuru kayısı, yüzde 148.2 ile sivri biber izledi. Markette fiyatı düşen tek ürün ise yüzde 11.6 ile kuru soğan oldu. Geçtiğimiz yılın Ramazan öncesine göre bu sene tüketicilerimiz marketten kuru inciri 2.9 kat, zeytinyağını 2.7 kat, kuru kayısıyı ve sivri biberi 2.5 kat fazla fiyata tüketmek zorunda kalacaklar.”

‘TAVAN FİYAT’ ÖNERİSİ

Bayraktar şöyle devam etti: “Bazı satıcılar enflasyon kalkanının arkasına saklanarak, maliyetleri de bahane ederek fiyatları sürekli artırıyor. Bu durum enflasyonda artış eğilimini devam ettiriyor. Tüketicileri kandırarak aynı fiyata gramaj düşürme hileleri, aynı ürünün farklı marketlerde çok farklı fiyatlara satılması, aynı fiyata daha kalitesiz ürün satılması, yanıltıcı isimler ile farklı ürünlerin tüketiciye satılması fırsatçılık enflasyonunun en önemli nedenleri arasındadır. Piyasadaki fiyatların kontrol altına alınması ve tüketicilerin artan fiyatlar karşısında korunması adına gıda ürünlerinde tavan fiyat uygulaması bir an önce hayata geçirilmelidir.”

Tüketicilere araştırarak, fiyat karşılaştırması yaparak ve ürün içeriklerine dikkat ederek alışveriş yapmaları önerisinde bulunan Bayraktar, “Hükümetimiz gıda fiyatları üzerinden fırsat enflasyona neden olanlara göz açtırmamalıdır” dedi.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, Milliyet’e yaptığı açıklamada, örgütlü olmayan tüketicinin direnci olmayacağını belirterek, gelinen noktanın “almama hakkını kullanma” boyutuna ulaştığını söyledi. Lokantacı, tüccar ve perakendecilerin dernekleri olduğunu belirten Kılıç, “Kendi ürün sağlayıcılarına karşı eylem yaptıklarını duyuyor musunuz? Ne zam gelirse yansıtıyorlar” dedi. Temel ihtiyaçlar üzerindeki verginin sıfırlanması gerektiğine işaret eden Kılıç, gıdada her aşamada kontrole ihtiyaç olduğunu, yerel yönetimlerin bu konuda daha aktif hale gelmesi gerektiğini söyledi. “Ramazan bayramının ne zaman geleceği belli değil mi? Serbest piyasa kontrolsüz piyasa mıdır” diyen Kılıç, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun fahiş zam yapan işletmelere ceza kestiğini anımsatarak, “Verilen cezaların kaçta kaçı ödeniyor” diye sordu.

Esnaf odalarının fiyat tarifeleri belirlediğine dikkat çeken Kılıç, “Tavan fiyatın bazı gıdalarda olabileceğini düşünüyorum” dedi. Üretimdeki girdi maliyetlerine de dikkat çeken Kılıç, “Karpuz çıkmadan tarlaları satın alıyor marketler. Çiftçiler ona mahkum oluyor. 1 liraya ürettiğini marketten 10 liraya almak zorunda kalıyor” dedi.