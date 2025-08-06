Fiyatı 200 TL olarak açıklanmıştı! Tezgahlarda 300 TL'den yerini aldı

Bu yıl fındık hasadı ağustos ayının ilk haftasında başladı. Bazı üreticiler, hasatla birlikte fındıklarını doğrudan tüketiciye satmayı tercih etti.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda üreticiler, çotanak haldeki fındığı kilosu 150 liradan, soyulmuş yaş fındığı ise 300 liradan satışa çıkardı.

Geçen yıl yaklaşık 900 kilo fındığını yol kenarında kurduğu tezgahta sattığını söyleyen üretici Selim Mollahasanoğlu, bu yıl da benzer bir yöntemle satış yaptığını ifade etti.

Mollahasanoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:

"ÜRETİCİ, ÜRÜNÜNÜN DEĞERİNİ KENDİSİ BELİRLEMELİ" "Geçen yıl taban fiyat 130 lira civarındaydı, ben ise 180 liradan sattım. Bu yıl TMO fiyatı 200 lira olarak açıkladı ama ben kendi fındığımı 300 liradan satıyorum. Üretici, ürününün değerini kendisi belirlemeli. Talep varsa fiyat da artar. Bu yıl rekolte düşük, bu da fiyatları yukarı çeker"

Fındık satışında eşine yardımcı olan Fatma Mollahasanoğlu ise günde 30 ila 40 kilo arasında fındık sattıklarını ve satışlardan oldukça memnun olduklarını belirtti.