Fiyatı altı ayda yüzde 600 zamlandı! Beş ay önce 7 liraydı...

Limon fiyatları son zamanlarda vatandaşın yüzünü ekşitiyor. 6 aylık fiyat artışının yüzde 600 olduğu belirtilen limon zam şampiyonu oldu. 5 ay önce bahçeden 7 liraya alınan limonların şimdi ise halde 80 liraya satıldığı belirtildi.

Limon fiyatları son dönemde deyim yerindeyse gaza bastı. Kış aylarında üreticiden 7 liraya alınan limon bugünlerde halde 85 liradan satılıyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre komisyoncu Feyzullah Aydın limon fiyatlarıyla ilgili "Bu sene kışın limon 5 lira, 6 lira, 7 liraydı. Kışın 7 liraya alınan limonun fiyatı 80 liraya kadar yükseldi. Üstelik bu sadece hal fiyatı." dedi. Komisyoncu Şehmuz Akın ise "40-50 liradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Öyle diyorlar" ifadelerini kullandı.

LİMONDA YÜZDE 600'LÜK ARTIŞ

Nisan ayında don afetinden en çok etkilenen ürünlerden biri de limon oldu. Mahsul azaldıkça fiyat yükselirken, limonda yaklaşık yüzde 600'lük bir artış oldu. Ocak-şubat ayında toplandığında bahçede kaç lira olduğu sorulan Şehmuz Akın "Bu toplandığı zaman 7,8, 10 liraydı. Halde o zaman da 10-12 lira arasıydı" dedi. Akın, şu anda halde limonların 75, 80, 85 liraya kadar bulunduğunu söyledi.

Yani 5 ay önce bahçeden 7 liraya alınan limonlar şimdi halde 80 liraya satılıyor. Ocak, Şubat ayında hasat edilip sonrasında soğuk hava deposunda bekletilen yatak limonunun şu anda Adana halinde fiyatının 70 liradan başlayıp kalitesine göre 80 liraya kadar çıktığı belirtildi.

"LİMONUN İSTANBUL'A MALİYETİ 80 LİRA"

Sadece bayramdan önceki fiyata göre bile limon fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığı görüldü. Feyzullah Aydın "Bayramdan önce 45 lira, 50 liraydı. Şu anda yerinde 70 lira. Şimdi bunun İstanbul'a maliyeti 80 lira" diye konuştu.

Bilindiği üzere limonun birbirinden farklı türleri var. Örneğin yediveren türü haziran ayında da hasat edilebiliyor ve şu anda hasat edilen limonun Adana halindeki fiyatı 50 lira. Yediveren limon türünün bahçeden toplanma maliyeti ise 25 liradan başlıyor.

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"HALE GÖTÜRENE KADAR ÜZERİMİZE 25 TL BİNİYOR"

Üretici Ramazan Dolaş "Buna yediveren diyorlar. 15 liraya biz bunu bahçe sahibinden aldık. 10 lira da bunun işçiliği var. Biz bunu hale götürene kadar üzerimize 25 lira biniyor" şeklinde konuştu.

Rekoltesi düşen limonun hale gelene kadar fiyatı 50 lirayı buluyor. Tabii bir de market kar marjı eklendiğinde yediveren limonun fiyatı 60 lira oluyor.

Dolaş "Geçen sene bu ağaçtan nerede bakarsan yani 100-150 kilodan aşağı yoktu. Şu anda yani bu ağaçta toplayacağın 60 kilo ya toplarsın ya toplamazsın" ifadelerini kullandı.