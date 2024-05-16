Fiyatı nedeniyle dilimle satılıyor! Ruslardan karpuza yoğun ilgi

Pazar tezgahlarında yerini alan İran ve Antalya karpuzuna Silifke’de Rus vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Dilimle satışa sunulan kapuzun tanesi 200 ila 400 lirayı buluyor. Cepleri yakan karpuzu vatandaşlar dilimle alıyor.

İran ve Antalya karpuzu pazar tezgahlarındaki yerini aldı. İran’dan ithal edilen aynı zamanda Antalya’dan getirilen karpuzlar pazarlarda satışa çıkarken, fiyatı resmen el yakıyor. Tanesi 200 ila 400 lirayı bulan karpuzun fiyatı böyle olunca haliyle dilim usulü tadımlık satılıyor. Silifke’nin belirli yerlerinde kurulan kapalı pazarda kilosu 30 liradan satılan ve tanesi 200 ila 400 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.

"RUSLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Bu parayı yüksek bulanlar sık sık “Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz” diye sorunca, Silifke Kapalı Pazarı’nda karpuz satışı yapan İbrahim Karayel, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu.

Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Karayel, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini tüketiciye satmaya başladı. Karayel yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık. Rus vatandaşlar karpuza büyük bir ilgi gösteriyor” dedi.

Karpuz ise daha çok Rus vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.