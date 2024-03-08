3 günde iki zam geldi: “Ben böyle bir şey görmedim”

Et fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Pazartesi günü gelen zamların ardından henüz üç gün geçmişken bir zam daha yapıldı. Vatandaşlar “Ben böyle bir şey görmedim” diye isyan etti.

Enflasyonun etkilerinin en çok hissedildiği gıda ürünlerinde zam dalgası bitmiyor. El yakan et ve tavuk fiyatlarına önlem amacıyla zincir marketlerde fiyat sabitlemesi uygulaması başlatıldı. Kasaplarda haftalık değişen fiyatlar artık 3 gün arayla değişiyor. Pazartesi günü yapılan zamlardan haberi olmayan tüketici kasaba girdiğinde bir zamla daha karşılaştı. Pazartesi günü ete 20 tavuğa ise 10 lira zam gelmişti. Aradan 3 gün geçti bu kez ete 10 tavuğa 3 lira daha zam geldi.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kasaplar da duruma şaşırıyor. Bazı esnaflar, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Ben böyle bir şey görmedim." diyor. Bazı marketlerde kuşbaşı ve kıyma fiyatları sabitlenmişti. Fakat tedarikçiler buna aldırış etmeden bir zam daha yaptı.

"SÖYLERKEN BİZ UTANIYORUZ"

Kanal D Haber, Bağcılar'daki bir kasabın fişini inceledi. 7 Mart tarihli fişte ete 10 lira zam yapıldığı belirtildi. Kasaplar da durumu, "Söylerken biz utanıyoruz, isterken o da utanıyor." diyerek durumu özetledi.

ZAMLAR SMS'LE DUYURULDU

Haftada iki kez mal alan kasaplara zam haberi SMS ile duyuruldu. 1 buçuk lira kanat alan bir vatandaş toplamda 210 lira para ödedi. Aynı kişi geçen hafta 1 buçuk lira kanat alsa 175 lira ödeyecekti.

ET VE TAVUK FİYATLARI NE KADAR?

Tavuk kanadın kilosu geçen hafta 115 liraydı. Bir haftada iki kez fiyat artınca 140 lira oldu. Kasapların faturlarına bakıldığında ise 2 aydır hemen hemen her gün zam geldiği görülüyor. Kıyma ve kuşbaşı et fiyatları 600 lira bandına dayandı. 1 kilo pirzola ise artık neredeyse hayal olmak üzere çünkü kilosu 1100 lira

"HER GÜN ETİKET DEĞİŞİYOR"

Bazı kasaplar yapılan denetimlere dikkat çekerek, "Kesilen cezaların faturaları halktan bir bir çıkartılıyor" derken bir başka kasap da, "Dikkat ederseniz ürünlerimizde etiket yok. Çünkü yetişemiyoruz. Her gün etiket değişiyor" dedi.

KİŞİ BAŞI 3 KİLO SINIRI

Öte yandan 344 liraya sabitlenen dana kuşbaşı ve kıyma anlaşmalı zincir marketlerde satılmaya başlandı. Reyonlarda yeteri kadar ürün olduğu belirtildi ancak bütün tüketicilerin faydalanabilmesi için kişi başı 3 kilo sınırı koyuldu.