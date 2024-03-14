Fiyatları duyan kaçtı, et satışları dibe vurdu! Alan yok ama zam yolda

Enflasyondan en çok etkilenen gıda ürünleri arasında yer alan kırmızı et fiyatlarında artış durdurulamıyor. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, ete talebin düştüğünü ancak bu düşüşe rağmen girdi fiyatlarındaki artışla fiyatların artmaya devam edeceğini söyledi.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, vatandaşın alım gücünün enflasyon nedeniyle düştüğüne dikkat çekerek et fiyatlarındaki yükselişleri değerlendirdi. Yücesan, Ramazan ayı öncesinde satışların sınırlı bir ölçüde arttığını ve esnafın umduğunu bulamadığını söyledi.

Yücesan, "Besicilerimiz enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarını et fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor. Aslında son dönemde yapılan zamlara baktığınızda enflasyonla orantılı olduğunu görebilirsiniz. Ramazan ayı başlamadan birkaç gün önceye kadar satışlarda bir hareketlenme yaşandı fakat bu geçici oldu. Beklenen talebe de ulaşılamadı. Ramazan ayı ile birlikte yeniden satışlar düştü. Burada sorun yüksek enflasyonun alım gücünü etkilemesiyle alakalı" değerlendirmesini yaptı.

ET FİYATLARI NE OLACAK?

Yücesan, Ramazan ayı ve ardından Kurban Bayramı sürecinde et satışlarının daha da düşmesini beklediklerini ifade ederek fiyat artışına ilişkin görüşlerini ise şöyle açıkladı:

"Yılın ilk yarısında fiyatların artacağını düşünmüyorum. Arz talep dengesi fiyatlara yansıyan önemli bir faktör. Ancak yılın ikinci yarısında enflasyonun yükselme eğilimine göre fiyatlar da artmaya devam edecektir. Besicilerimizin devlet tarafından desteklenmesi fiyat artışlarının önüne geçeceği inancındayız."