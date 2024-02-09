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    • Haberler > Ekonomi > Fuara damga vurdu! Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri, profesyonel şeflerden tam not aldı 

    Fuara damga vurdu! Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri, profesyonel şeflerden tam not aldı 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fuara damga vurdu! Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri, profesyonel şeflerden tam not aldı 
    Fuar, Antalya, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dondurulmuş gıda ve margarin sektörünün lider markası Kerevitaş; tarladan başlayan ve sofralara ulaşan yolculuğunu, üretim süreçlerine ilişkin çalışmalarını ve yeni lezzetlerini ANFAŞ’ta ev dışı tüketimin profesyonellerine aktardı. “Hasat” “Teknoloji” “Güven” “Çeşitlilik” ve “Lezzet” başlıklarının ön plana çıktığı reçeteler, profesyonel şeflerden tam not aldı.  

    Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı. 70’in üzerinde ülkeden 50 binden fazla gastronomi profesyonelini buluşturan fuar, 6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşiyor. EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan Kerevitaş, ANFAŞ’ta SuperFresh markasıyla yer aldı. 

    ŞEFLERDEN TAM NOT ALDI

    “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” iş modeliyle sürdürülebilirlik odağında başarılı sonuçlara imza atan SuperFresh, fuar ziyaretçilerine dondurulmuş gıda konusundaki farkındalık çalışmalarını anlattı ve ziyaretçileri yeni lezzetleriyle buluşturdu. “Hasat” “Teknoloji” “Güven” “Çeşitlilik” ve “Lezzet” başlıklarının ön plana çıkarıldığı özel reçeteler ile yapılan yiyecekler, ev dışı tüketimin ünlü şeflerinden tam not aldı.  

    Fuara damga vurdu! Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri, profesyonel şeflerden tam not aldı 

    "İNOVASYON ODAĞIMIZLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEMİZE DEVAM EDECEĞİZ" 

    Ülkemizde ve bölgemizde EDT pazarının her geçen gün daha da büyüdüğünü ve çeşitlendiğini belirten Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç, şunları ifade etti. “Pazarın hareketliliğini çok yakından takip ediyor ve inovasyonu odağımıza alarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal-kategori bakış açımız doğrultusunda farklı ihtiyaçlara cevap veren ürün portföyümüzü her geçen gün geliştiriyor, inovatif ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. EDT kanalında 2023’te dondurulmuş unlu mamuller alanında lider Donuk Fırıncılık şirketini bünyemize katarak bu kanaldaki gücümüzü daha da perçinledik. Bu yıl SuperFresh markamızla katıldığımız fuarı, sektör paydaşlarımızla ortak bir sinerji oluşturmak adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz."

    Fuara damga vurdu! Tarladan sofraya uzanan SuperFresh lezzetleri, profesyonel şeflerden tam not aldı 

    "GIDA ÜRETİMİNDE HER AŞAMA ÇOK DEĞERLİ" 

    Dondurulmuş gıdanın, lezzetli ürünleri tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra gıda israfının önlenmesi ve sürdürebilir tarım için önemli olduğunu belirten Kerevitaş CMO’su Gülizar Öcal Doğan sözlerine şöyle devam etti: “Ürünlerimizin tarladan başlayan ve sıfır gıda kaybı ile sofralara ulaşan yolculuğuna dair tüm ayrıntıları bu defa da ünlü şeflerimize anlattık. Hasat süreci, sözleşmeli tarım modeli, üretimde teknoloji kullanımı her aşama çok değerli. Marka olarak yaptığımız öncü çalışmalar, ev dışı tüketim noktaları ile katma değerli iş birliklerimiz ve yeni lezzetlerimiz ünlü şeflerden tam not aldı. Sürdürülebilir tarım adına Tarım ve Orman Bakanlığı ile başlattığımız Tarımın Kadın Yıldızları projemiz ile bu alanda kadın istihdamının önemine de vurgu yapmaktan mutluluk duyduk” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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