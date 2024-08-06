Fuzul Topraktan 3D reklam şöleni

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin kurucusu olan Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.