Gabar'da yılın ilk rekoru kırıldı! Hedef günde 100 bin varile ulaşmak

Terörden arındırıldıktan sonra adeta petrol üretim merkezine dönüşen Gabar Dağı'nda 2024'ün ilk rekoru kırıldı. Üretim günlük 37 bin varile ulaşırken, hedefin ise 2024 yılı sonunda günlük 100 bine ulaşmak olduğu belirtildi.

Doğalgazda büyük atılım yapan Türkiye, gözünü petrole çevirdi. Bu kapsamda özellikle doğu illerinde terörden arındırılan bölgeler ön plana çıkarken, Gabar ve Cudi dağları ise adeta Türkiye'nin yeni enerji kaynağına dönüştü. Şırnak'ın terörden arındırılan bölgelerinde yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası açılan kuyular ile günlük 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

28 KUYUDAN GÜNLÜK 37 BİN VARİL PETROL

Gabar Dağı'nda Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan toplam 28 kuyuda günlük 30-35 bin varil çıkartılırken, son dönemde ise 37 bin varil petrol üretimine ulaşıldı. 2024 yılı sonunda ise hedef günlük 100 bin varile ulaşmak.

Bölge halkı, yapılan çalışmalardan ve gelen müjdeli haberlerden umutlu. Gabar Dağı eteklerinde kurulu Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, eskiden buralarda olaylar olduğunu, insanların eziyet çektiğini ve huzursuzluk olduğunu söyledi. Şimdi ise petrol sayesinde çok güzel şeyler olduğunu belirten muhtar, "Eskiden yüzlerce askerle girilemeyen Gabar Dağı'nda şimdi kırmızı tulumlu TPAO elemanları dolaşıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her gün yeni bir rezervin çıkmasıyla tıpkı milli takımımızın yabancı takımlara gol attığı gibi mutlu oluyoruz. Umutluyuz, bu petrolün ileride ülkemizin ekonomisine büyük katkısı olacak, Şırnak’ımız da kalkınacak" dedi.

"ESKİDEN BÖLGE BARUT KOKUYORDU, ŞU AN PETROL KOKUYOR"

Akçay Köyü Muhtarı Ramazan Yılmaz da, köylüler olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi. Yılmaz, "Bu petrolün ülke ekonomisine vereceği katkı ile birlikte köy gençlerinin de umutları artıyor. Gençler de iş sahaları açılmasını bekliyorlar. Mevsimlik işçi olarak batı illerine gideceklerine bugün kendi kapılarının önünde Türkiye Petrolleri büyük sahalar açtılar. Gençler kendi evlerinin önünde, kendi dağlarında çalışmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Eskiden bölge barut kokuyordu, şu an petrol kokuyor" diyen Yılmaz, "Bu huzur konusunda da çok mutluyuz. Eskiden gidemediğimiz yerlere şu an rahatlıkla gidebiliyoruz. Petrol sayesinde aşamadığımız dağlara yol açtılar. Hayvancılık açısından da ulaşamadığımız yerlere şimdi daha rahat ulaşabiliyoruz. Bu gidişle de varil sayıları artıyor. Her kuyu daha sevinçli ve müjdeli haberle geliyor" dedi.