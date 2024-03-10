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AK Parti'den İsrail'e sert sözler: Katillerin hesap vermesi için...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den İsrail&#039;e sert sözler: Katillerin hesap vermesi için...
Çelik, Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.

Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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