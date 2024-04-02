Gıda bankasını destekle vergiden düş, israfı önle! Yılda 414 milyar lira çöpe gidiyor...

Gıda israfının Türkiye’ye yıllık maliyeti 414 milyar TL’yi bulurken, bu konuda alınacak tedbirler israfı ortadan kaldırabilir. İsrafı ve yoksulluğu önlemenin en efektif yolunın ‘gıda bankacılığı’ndan geçtiğine vurgu yapan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, ‘gıda bankaları’na yapılan bağışların yüzde 100’ünün vergiden düşülebildiğine işaret etti.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye’de yılda 18 milyon ton gıda israf oluyor, israfın Türkiye’ye yıllık maliyeti ise 414 milyar TL. Küresel Gıda Bankacılığı Ağı’nın Türkiye’deki tek temsilcisi olan Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, araştırmalara göre Türkiye’de her 7 kişiden birinin yoksulluk sınırında olduğuna vurgu yaptı. Dünyada 50’den fazla ülkede hayata geçirilen ‘gıda bankacılığı’ konusunda, özellikle yerel yönetimler ve belediyelerin bilgilendirilmesinin önemine dikkat çeken Tibuk, hâlen 38 ilde 70 destek market ile verdikleri hizmette, belediyeler ve kaymakamlıklar ile iş birliği yaptıklarını vurguladı. Geçen yıl ulaştıkları kişi sayısının 700 bin civarında olduğuna işaret eden Tibuk, bu yıl bu rakamın 910 bine çıktığını söyledi. Ramazan ayında daha da yoğunlaşan gıda bankacılığı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tibuk “İhtiyaç sahiplerine, ramazanın bolluk ve bereketinin ulaşması çok önemli. Bu da israfın durması ya da gıda bankalarının desteklenmesiyle mümkün. Çünkü gıda bankaları; kendilerine bağışlanmış gıda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesidir. Firmalar ve kişiler; ürünleri bu bankaya yatırır, ihtiyacı olanlar da bu ürünleri bankadan çeker” dedi.

BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞÜYOR

Hande Tibuk, TİDER aracılığıyla Gıda Bankacılığı Kanunu kapsamında yapılan bağışların yüzde 100’ünün vergiden düşülebildiğine dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerinden çalışmak isteyenlerin iş bulmalarına destek olduklarını, bugüne kadar 120 kişinin istihdamına aracı olduklarını kaydetti. Market formatında yaygınlaşmak istediklerini anlatan Tibuk, kullanılmayan ürünlerin girmesi sebebiyle koli dağıtımının da israfa yol açtığını ifade etti.

GIDA İSRAFI NASIL ÖNLENEBİLİR?

“Dünyanın yoksulluk ve açlıktan kurtulması için bir şansı var: O da israfın önlenmesi. İsrafı ve yoksulluğu önlemenin en efektif yolu ise gıda bankacılığından geçiyor” diyen Hande Tibuk, gıda israfını azaltmada, üretimden tedarik zincirinin her aşamasına, daha profesyonel tedbirler geliştirilmesi gerektiğini ifade etti ve sorunun çözümünde bilinçli tüketicilerin yapabileceklerini şöyle sıraladı:

İhtiyaçlarınızı belirleyin ve alışveriş listesi yapın.

Akıllı alışveriş yapın, listenize bağlı kalın.

Kısa sürede tüketecekseniz son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri satın almaya dikkat edin.

Buzdolabınızı sık kontrol edin.

Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son tüketim tarihi (STT) arasındaki farka dikkat edin.

Gıdaları doğru muhafaza edin.

Uygun gıdaları dondurun.

Kompost yapın.

Sıfır atık yaklaşımını araştırın.

Atmayın, kalan yiyecekleri değerlendirin.

İSRAFIN DÜNYADAKİ MADDİ KARŞILIĞI 1 TRİLYON DOLAR

2021 yılı rakamlarına göre dünyada, 820 milyondan fazla insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. Buna karşın dünya çapında üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor. İsraf olan gıdanın yüzde 25’i kurtarılabilse, 820 milyon insanı doyuracak gıda kurtarılmış oluyor. Bu israfın maddi karşılığı ise 1 trilyon dolar.

İSRAF NELERE YOL AÇIYOR?

Küresel gıda krizi

Açlık ve yoksulluk

Üretimde ve lojistikte yakıt kayıpları

İşlenen toprağın veriminin azalması

Elektrik ve su kaynaklarının boşa harcanması

İş gücünün kaybedilmesi

Sermaye kaybı

GIDA BANKACILIĞI NEDİR?

Gıda bankası; bağışlanmış gıda, giysi, temizlik ve hijyen ürünlerini toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan bir sivil toplum örgütlenmesidir. Firmalar ve kişilerin gıda, giysi ve temizlik ürünlerini bağışladığı ‘gıda bankası’dan yardım alanlar ihtiyacı olan ürünleri çekebiliyor.