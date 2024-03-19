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Haberler > Ekonomi > Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının

Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gıdada taklit ve tağşiş uyarısı: Fiyatı çok ucuz ürünlerden kaçının

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Bayraktar, son döem artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin ucuz ürünlere yöneldiklerine dikkat çekerek taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı uyarılarda bulundu. Bayraktar'ın açıklamasına göre; denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarının artmasıyla tüketicilerin daha ucuz ürünlere yönelmesi nedeniyle önemli uyarılarda buludnu. Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, bu durumu fırsat bilen bazı satıcıların gıda ürünlerinde hile ve sahtekarlığa başvurduğuna işaret etti. Bayraktar, gıda ürünlerinde artan taklit ve tağşişin üreticiler için ekonomik kayıplara sebep olduğunu, ihracatı da olumsuz etkilediğini belirtti.

BU ÜRÜNLERE DİKKAT

Sofralarda en çok tüketilen ürünlerden zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynirin, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başında geldiğine işaret eden Bayraktar, "Protein kaynağı olan peynirde, süt yağı haricinde başka yağların kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla yasaklı madde kullanımı gibi yollara başvuruluyor. Tereyağında süt kremasına bazı bitkisel ve hayvansal yağların yanı sıra tereyağlarının gerçeğe yakın görünmesi için sarı renkli gıda boyası ilavesi yapılıyor. Zeytinyağında ise içeriğinin ne olduğu belli olmayan yağların katılması gibi birçok farklı taklit ve tağşiş yöntemi kullanılıyor. Balda, üretim aşamasından sonra şurupların katılması, farklı özellikteki kalitesiz balların karıştırılması, düşük rutubet içeriğine sahip ballara su katılması gibi tağşişler oldukça yaygındır." bilgisini verdi.

FİYATI ÇOK DÜŞÜK ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Bayraktar, gıdada taklit ve tağşişi engellemenin her kesimin görevi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının içinde olduğumuz bugünlerde taklit ve tağşişli gıda ürünlerine karşı denetimler sıklaşmalı ve kesilen cezalar caydırıcı olmalıdır. Sahtekarlık yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi, gerekirse kapatılması ve her türlü faaliyetten men edilmesi gerekiyor. Tüketicilerin de bu konuda daha dikkatli olması önem taşıyor. Tüketicilerimiz, alışverişlerini yaparken güvenilir markaları tercih ederek fiyatı çok düşük olan ürünlerden kaçınmalı, şüpheli gördükleri ürünleri yetkili makamlara bildirmeli. Yine internet üzerinden satışı yapılan gıda ürünlerine de ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. İnternet üzerinden satılan ürünlerin nerede üretildiği ve hangi koşullarda stoklandığı bilinmiyor."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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