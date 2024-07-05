Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var

Hasat sezonu sürerken lisanslı depolar arz güvenliğinde giderek daha da önem kazanıyor. 46 ilde 270 alanda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütüldüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayıp depolayarak daha yüksek kazanç elde edebilmekte” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 46 ilde yer alan 270 depoda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütüldüğünü açıkladı. Bolat, bu depoların toplam kapasitesinin 10,3 milyon ton olduğunu belirtti.

Lisanslı depoculuk faaliyetinin yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yürütüldüğüne dikkat çeken Bolat, bu bölgede 11 şehirde 122 lisanslı depo bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, lisanslı depolarda hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, zeytin ve Antep fıstığı ürünlerinin depolandığını ifade etti.

Lisanslı depoculuk sisteminin önemine dikkat çeken Bolat “Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini depolayabilecekleri sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşarak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak mecburiyetinde kalmayıp depolayarak daha yüksek kazanç elde edebilmekte. Bütün ürün sahipleri; özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük üreticiler, lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılığında ürün senetlerini teminat olarak göstererek bankalardan kredi alma imkânına sahip olmakta. Ayrıca tacir ve sanayiciler, ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetlerinden kurtularak, talep ettikleri miktar ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde sağlayabiliyor. Sanayiciler, ham madde ihtiyacını lisanslı depolarımızdan rahatlıkla karşılayabiliyor. Tacirler, elektronik ürün senetleri aracılığıyla ürünü depodan çıkarmadan kolay ve hızlı bir şekilde ticaretini yapabilmekte. Sistem, arz ve talebin sürekli değişkenlik gösterdiği tarım ürünleri piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanmasına, tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınmasına önemli katkı sunmakta” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN TARAFLARA DESTEK VAR

Lisanslı depoculuk sistemi ile başta üreticilere olmak üzere sistemdeki tüm taraflara çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları sağlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: Bu doğrultuda üreticilere kira desteği, nakliye ve analiz ücreti desteği, sıfır faizli elektronik ürün senedi kredisi verilmekte. Yatırımcılara ise düşük faizli yatırım kredileri, gelir ve kurumlar vergisi istisnaları getirildi. Ürünlerini elektronik ürün senetleri vasıtasıyla satan kişiler, gelir ve kurumlar vergisi ile zirai stopajdan muaf tutuldu.