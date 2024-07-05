Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var

Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var
Ticaret Bakanı, Lisanslı Depoculuk, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hasat sezonu sürerken lisanslı depolar arz güvenliğinde giderek daha da önem kazanıyor. 46 ilde 270 alanda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütüldüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmayıp depolayarak daha yüksek kazanç elde edebilmekte” dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 46 ilde yer alan 270 depoda lisanslı depoculuk faaliyeti yürütüldüğünü açıkladı. Bolat, bu depoların toplam kapasitesinin 10,3 milyon ton olduğunu belirtti.

Lisanslı depoculuk faaliyetinin yoğun olarak İç Anadolu Bölgesi’nde yürütüldüğüne dikkat çeken Bolat, bu bölgede 11 şehirde 122 lisanslı depo bulunduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, lisanslı depolarda hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı, zeytin ve Antep fıstığı ürünlerinin depolandığını ifade etti.

Lisanslı depoculuk sisteminin önemine dikkat çeken Bolat “Lisanslı depoculuk sistemi ile üreticiler ürünlerini depolayabilecekleri sağlıklı ve sigortalı depo imkânına kavuşarak ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak mecburiyetinde kalmayıp depolayarak daha yüksek kazanç elde edebilmekte. Bütün ürün sahipleri; özellikle finansman sıkıntısı çeken küçük üreticiler, lisanslı depolara verdikleri ürünlerin karşılığında ürün senetlerini teminat olarak göstererek bankalardan kredi alma imkânına sahip olmakta. Ayrıca tacir ve sanayiciler, ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme maliyetlerinden kurtularak, talep ettikleri miktar ve kalitedeki ürünü kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde sağlayabiliyor. Sanayiciler, ham madde ihtiyacını lisanslı depolarımızdan rahatlıkla karşılayabiliyor. Tacirler, elektronik ürün senetleri aracılığıyla ürünü depodan çıkarmadan kolay ve hızlı bir şekilde ticaretini yapabilmekte. Sistem, arz ve talebin sürekli değişkenlik gösterdiği tarım ürünleri piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanmasına, tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınmasına önemli katkı sunmakta” ifadelerini kullandı.

BÜTÜN TARAFLARA DESTEK VAR

Lisanslı depoculuk sistemi ile başta üreticilere olmak üzere sistemdeki tüm taraflara çeşitli destek ve teşvik mekanizmaları sağlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti: Bu doğrultuda üreticilere kira desteği, nakliye ve analiz ücreti desteği, sıfır faizli elektronik ürün senedi kredisi verilmekte. Yatırımcılara ise düşük faizli yatırım kredileri, gelir ve kurumlar vergisi istisnaları getirildi. Ürünlerini elektronik ürün senetleri vasıtasıyla satan kişiler, gelir ve kurumlar vergisi ile zirai stopajdan muaf tutuldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Altı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor - Ekonomi‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyorGram altında yükseliş rallisi başlıyor! İslam Memiş açık açık rakam verdi - EkonomiGram altında yükseliş rallisi başlıyor!Piyasada bayram havası... Borsa zirveye, tahvil faizleri dibe!.. - EkonomiBorsa zirveye, tahvil faizleri dibe!..Memurlardan TÜİK önünde eylem: SSK-Bağ-Kur emeklileri daha fazla zam aldı - Ekonomi"SSK-Bağ-kur emeklileri daha fazla zam aldı"Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - EkonomiFaiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandıBurası Kutuplar değil Türkiye! Temmuz ayında 8 metrelik kar - EkonomiTemmuz ayında 8 metrelik kar
Sonraki Haber Yükleniyor...