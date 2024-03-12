Goldman Sachs'tan yeni rapor: "Seçimden sonra... "

Goldman Sachs Türkiye raporunda seçim sonrasını işaret etti. Raporda politika faizinin seçimden sonra yükseltilme olasılığına vurgu yapıldı.

Goldman Sachs Türkiye raporunda Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo faizi oranlarına ilişkin dikkat çeken bir tahmin yapıldı. Raporda portföy çıkışlarının geçici olduğu belirtilerek seçimden sonra normalleşme olacağı, Merkez'in seçimlerden önce bu ay yapılacak bir sonraki politika toplantısında sermaye çıkışlarını dengelemek için politika faizini daha da yükseltme olasılığının arttığına vurgu yapıldı.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil'in hazırladıkları raporda 8 Mart tarihli notta TCMB'nin rezervlerinde düşüş eğiliminin sürdüğü ve bu durumun geniş olasılıkla sermaye çıkışlarını yansıttığı belirtildi. Türkiye'de yaşanan portföy çıkışlarının hacmini sürpriz olarak nitelerken, seçimlerden sonra normalleşme olacağını öngördü.

DÖVİZ ÇIKIŞLARININ NEDENİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Raporda ekonomistler TCMB'nin döviz pozisyonundaki bozulmanın, Mart ayındaki yerel seçimler nedeniyle yaşanan sermaye çıkışları, mevsimsel olarak zayıf seyreden cari işlemler dengesi ve vadesi gelen döviz korumalı hesapların yurt dışında dövize dönmesi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu görüşünü paylaştı.

Ekonomistler bu çıkışların boyutunu şaşırtıcı bulduklarını ve bunların geçici olduğunu ve seçimlerden sonra normalleşeceğini düşündüklerini belirtti.