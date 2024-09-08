Günlük kiranın ardından 'ranza' modeli! İlan sayısı her geçen gün artıyor

Kiraların hızla artması, yalnız yaşayanların ve öğrencilerin maliyetleri karşılayamaması nedeniyle paylaşımlı odalara olan talep arttı. Ev sahipleri odalara ranza dolduruyor, bir odayı 10 kişiye kiraya vererek 2 kat fazla gelir elde ediyor. Uzmanlara göre bu model aynı zamanda güvenlik ve vergi sorununa da yol açıyor.

Ev kiralarının hızla artması, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin fahiş fiyatlı özel yurtları tercih etmek zorunda kalması gibi nedenlerden dolayı paylaşımlı odalara olan talep her geçen gün artıyor.

Geçmişte tek başına kira ödeyemeyecek durumda olanlar ev arkadaşı bulurken artık durum 'oda arkadaşı' bulmaya dönmüş durumda. Tek yaşayanlar ve öğrenciler kira avantajı nedeniyle bu evleri tercih ederken, ev sahipleri de daha fazla gelir elde etmek için adeta bir işletme gibi kiralama yapıyor. Kiralık ranzalı oda ilanları ise her geçen gün artıyor.

BİR ODADA 10 KİŞİ, KİRA 2 BİN 500 LİRA

Hürriyet'in haberine göre; emlak ilan sitelerinde bu tarz ilanları genelde ev sahipleri veriyor. Her bir odaya birkaç ranza koyan ev sahipleri faturalar dahil rakam belirtiyor. Bayrampaşa'daki paylaşımlı 6 ya da 10 kişilik odalarda kiranın kişi başı 2 bin 500 lira olduğu belirtiliyor.

Güngören’deki bir ilanda ev sahibi aynı evde yaşadığını, kullanmadığı odayı iki kişiye kiralayacağını belirtirken, kişi başı 8 bin lira talep ediyor. Esenyurt’taki başka bir ilanda, ev sahibi kendisinin evde yaşamadığını, iki ve dört kişilik oda seçenekleri olduğunu, kişi başı 5 bin lira kira istediğini dile getiriyor.

HEM EMLAKÇIYA HEM EV SAHİBİNE 2 KAT FAZLA GELİR

Esenler'de emlak ofisi tarafından verilen ilanda 3 kişilik oda için aylık 5 bin 500 lira kira isteniyor. Emlakçı, evin her odada üç kişi kalacak şekilde öğrencilere kiralandığını, kira sözleşmesi yaptıklarını ve bir kira depozito ile bir kira emlakçı bedeli aldıklarını belirtiyor.

Bu örnekten yola çıkarsak ev sahibinin avantajını şöyle özetleyebiliriz;

3 odada 9 kiracıdan aylık toplam 49 bin 500 lira gelir sağlıyor. Oysa bu evi tek kişiye kiralarsa 20-25 bin TL bandında geliri olacaktı.

Faturalar ev sahibine ait olsa da oda oda kiralama çok daha kazançlı görünüyor. Bu örnekte emlakçı da avantaj sağlıyor. Tek kişiye kiralamada bir kira bedeli komisyon alacakken, çoklu kirada her kiracıdan bir kira bedeli ödeme alıyor.

"AYNI ODADA KİMİNLE KALDIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Kiracının ucuz ev, ev sahibinin gelir kaygısı böyle bir modeli ortaya çıkardı. Bu tip evler zaten pansiyon gibi yatmadan yatmaya kullanılıyor. Odalara ranzalar dizilerek olabildiğince fazla konaklama amaçlanıyor. Eğer kısa dönem yani 100 gün altında kiralama varsa zaten izin belgesi olması zorunlu. Yoksa illegal bir iş yapılıyor" dedi.

"Uzun dönem kiralamada ise ev sahibine evini fazla kişiye kiralayamazsın diyemiyoruz" diyen Aşa, "Ama o noktada da güvenlik sorunu endişe verici. Düşünün ki kiminle aynı odada kaldığınızı bilmiyorsunuz ya da ev sahibi üç kuruş fazla para için sakıncalı kişilerle iletişime geçiyor. Ev sahiplerine de kiracılara da bu tip işlemlerde çok titiz olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

"GÜNLÜK KİRA BİTTİ 'RANZA' BAŞLADI"

Günlük kiralıkların yasal düzenleme ile kontrol altına alındığını, şimdi ise 'kiralık ranza' modelinin önemli bir sorun olmaya başladığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Serkan Şahin, "Daha yüksek gelir sağlandığını gören ev sahipleri bu modele yöneldi. Bu durum kira artışını tetikleyecek önemli bir sorun olmaya başladı" dedi.

GÜVENLİK VE VERGİ SORUNU

Peki bir ev sahibinin aynı evi birçok kişiye kiralaması yasal mı? Bu soruya cevap veren gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ali Güvenç Kiraz şunları söyledi:

"100 gün ve altında olan kiralamalar için bir düzenleme yapıldı ve turizm konutu dediğimiz bu evlerde kiralama yapmak için ev sahiplerine izin belgesi alma şartı getirildi. Ancak paylaşımlı odalar bundan farklı. Burada yazılı sözleşme ya da sözlü anlaşma ile uzun dönem kiralama yapılıyor. Borçlar Kanunu açısından bakarsak bu tip kiralamada bir sorun yok. Yani ev sahibi bir evi bir kişiye de 20 kişiye de kiralayabilir.

Ancak sorun vergi ve güvenlik noktasında ortaya çıkıyor. Bu kişiler kira gelirini doğru beyan ediyor mu bu önemli. Bir de burada kalan kişiler kaçak mı, aranan bir şüpheli mi bilinmiyor. Geçmişte İstanbul’da yaşanan terör saldırıları sonrası kimlik bilgisi olmadan yapılan kiralamanın ne kadar riskli olduğu görüldü. Bu nedenle sayıları artan bu tip çoklu kiralama için bir düzenleme gerekli. Pansiyon gibi belediyeden izin alma şartı gelebilir. Belediye, maliye ve polis ekseninde bir düzenleme ve denetim önemli."