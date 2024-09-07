Özel yurt fiyatları kiralarla yarışıyor! 80 bin TL'yi görenler var

Üniversite öğrencilerinin yurt arayışı başladı, fiyatlar ise cep yakıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de tek kişilik oda fiyatları 25 bin TL'den başlarken, yurtların çoğunda öğle ve akşam yemeği verilmiyor. Özel yurtlarda ise fiyatlar 80 bin liraya kadar çıkıyor.

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı, öğrencileri yurt telaşı sardı. Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK'larda yer bulamayanlar özel yurtlara yöneldi. Fiyatlar ise adeta cep yakıyor. Büyükşehirlerde yurt fiyatları adeta kiralarla yarışıyor...

Sabah'ın haberine göre üç büyük şehirde tek kişilik odada kalmak isteyenlerin ayda en az 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat özel üniversitelerin yurtlarında ise 80 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı yurtlar peşin ödemenin yanı sıra 12 aylık taksit de yapıyor. Ancak konaklama yurtlarda 9 ay ile sınırlı. İşte il il detaylar...

LİDERLİK İSTANBUL'DA

Yurt fiyatlarında en yüksek il İstanbul. Örneğin Beşiktaş'ta bir kız yurdunda kahvaltı dışında yemek sunulmayan tek kişilik oda fiyatı 35 bin TL. Bu fiyata elektrik, su ve internet dahil ancak çamaşır yıkama için makine başına 55 TL ücret talep ediliyor.

Beşiktaş'ta özel erkek yurdunda ise iki kişilik oda fiyatı kahvaltı dahil aylık 24 bin TL. Burada da öğle ve akşam yemeği yok. Ayrıca yurtlarda mutfak da bulunmuyor, öğrenciler yemeklerini dışarıdan temin etmek zorunda. Hal böyle olunca öğrencinin aylık gideri de katlanıyor.

PEŞİN ÖDEME İLE ÇALIŞANLAR VAR

İstanbul Avcılar'daki bir yurtta ise tek kişilik oda fiyatı 26-27 bin, iki kişilik oda fiyatı ise 19.500 ila 22.500 TL arasında değişiyor. Yurt ücreti 9 taksit halinde ödenirken, sadece kahvaltı hizmeti veriliyor.

İstanbul'da kiraların nispeten uygun olduğu semt olarak bilinen Esenyurt'ta ise tek kişilik oda fiyatı 25.500 TL'den başlıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği bu fiyata dâhil. Ancak bölgede 15 bin TL'ye 2+1 kiralık daireler bulunuyor.

Beyoğlu Halıcıoğlu'nda bulunan bir yurt ise peşin ödeme ile çalışıyor. Yurttan verilen bilgilere göre 2 kişilik oda fiyatları, 9 ay konaklama şartı ile 225 bin, 4 kişilik oda fiyatı ise 210 bin TL. Yüzde 10 vade farkı ile 4 taksit yapılan yurtta sadece kahvaltı veriliyor.

ANKARA'DA TEK KİŞİLİK ODA 25 BİN TL

Ankara'da ise tek kişilik oda fiyatları 20-25 bin TL arasında değişiyor. İki kişilik odalar ise 16-20 bin TL arasında bulunuyor.

Ankara'daki yurtlar İstanbul'a göre daha insaflı. Öyle ki buradaki yurtların birçoğunda sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri sunuluyor. Ancak burada da çamaşır yıkamak isteyen bir öğrencinin, bir makine için 30 TL ile 60 TL arasında ücret ödemesi gerekiyor.

ÖZELLERİN ÇEVRESİNDE FİYATLAR YÜKSELİYOR

İzmir'de tek kişilik oda fiyatı 20 bin TL'den başlıyor ancak şehirdeki özel üniversitelerin çevrelerindeki yurtların fiyatları tek kişilik odalarda aylık ortalama 40 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu yurtlarda genel olarak kahvaltı ve akşam yemeği de sunuluyor.

PAZAR GÜNÜ KAHVALTI YOK

Özel yurt fiyatlarının en uygun olduğu illerden biri Konya. 12 taksit ödeme ile tek kişilik odaların fiyatı ortalama 15 ila 17 bin TL arasında. 2 kişilikler 13 bin ila 15 bin TL, 3 kişilikler 9 bin ila 11 bin TL, 4 kişilikler 7-8 bin TL, 6 kişilik odalar ise 5 bin ila 6 bin TL arasında.

6 gün oda kahvaltı sunulan yurtlarda, Pazar günü kahvaltı yok. Akşam yemeği ise öğrencilere sunulan mutfaklarda yapılabiliyor.