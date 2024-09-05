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KYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?
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2024-2025 eğitim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının duyurulduğunu belirtti. Başka şehirlerde üniversite eğitimi görecek olan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

KYK yurt başvuru sonuçlarına erişmek için öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yapabilecek. Sonuçlar, e-Devlet GSB KYK yurt sonucu sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebilecek.

Adaylar, sonuç ekranında asıl ya da yedek olarak yurt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek. Asıl listede yer alan öğrenciler, belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamazsa, sıralamadaki yedek adaylar yurtlara yerleştirilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? - 1. Resim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ''Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı.

Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz.'' açıklamasında bulundu.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı! 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? - 3. Resim

KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı

Merakla beklenen KYK yurt sonuçlarına e-Devlet üzerinden şu şekilde ulaşabilirsiniz:

  1. e-Devlet KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı
  2. T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
  3. GSB KYK yurt başvuru sonuçları ekranına giderek, sonuçlarınızı öğrenin.

Sonuç ekranında, yurt hakkı kazanan öğrencilerin yurt adresi, şehri, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler gibi bilgiler yer alacaktır. Yedek adaylar, asıl listedeki öğrencilerin kayıt yaptırmaması halinde belirli tarihlerde yedek sıralamaya göre yurtlara yerleştirilecektir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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