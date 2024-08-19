Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman?

Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman?

Haberler Haberleri

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, farklı şehirlere yerleşecek öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversite kayıt yaptırmak için hazırlanan öğrenciler bir yandan da KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalmak için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak?

Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman? - 1. Resim

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024-2025 NE KADAR? 

2024-2025 yılı KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

Henüz güncel yurt ücretleri açıklanmış olmasa da, geçtiğimiz dönem için yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için 510 TL ve tip 6 için 570 TL olarak belirlenmişti. Yeni ücretlerin de bu rakamlar üzerinden güncellenmesi bekleniyor.

Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman? - 2. Resim

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023'te başlamıştı.

Bu yıl da KYK yurt başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelen traktör şimdi müzede!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman? - HaberlerMüge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman?Açıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman? - HaberlerAçıköğretim üniversite kayıtları başladı! AÖF ve ATA AÖF kayıt takvimi ne zaman?Muğla’nın hangi ilçelerinde yangın var? Hava ve kara araçları sevk edildi - HaberlerMuğla’nın hangi ilçelerinde yangın var? Hava ve kara araçları sevk edildiGeçtiğimiz yıl Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den yeni açıklama! Sağlık durumu nasıl? - HaberlerGeçtiğimiz yıl Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'den yeni açıklama! Sağlık durumu nasıl?Sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak? - HaberlerSıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor! Deniz suyu sıcaklıkları ne kadar olacak?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıklandı! Başvuru nasıl sorgulanır? - HaberlerMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıklandı! Başvuru nasıl sorgulanır?
Sonraki Haber Yükleniyor...