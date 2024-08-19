Üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandı! KYK Yurt başvuruları ne zaman?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, farklı şehirlere yerleşecek öğrenciler KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 KYK burs, kredi hangi aydan itibaren ödenecek?

KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 KYK burs, kredi hangi aydan itibaren ödenecek?

YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversite kayıt yaptırmak için hazırlanan öğrenciler bir yandan da KYK yurt başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Öğrenciler, kazandıkları üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalmak için e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KYK yurt başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024-2025 NE KADAR?

2024-2025 yılı KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak öğrenciler tarafından merakla bekleniyor.

Henüz güncel yurt ücretleri açıklanmış olmasa da, geçtiğimiz dönem için yurt ücretleri tip 1 için aylık 345 TL, tip 2 için 405 TL, tip 3 için 480 TL, tip 5 için 510 TL ve tip 6 için 570 TL olarak belirlenmişti. Yeni ücretlerin de bu rakamlar üzerinden güncellenmesi bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim dönemi KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023'te başlamıştı.

Bu yıl da KYK yurt başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftasında başlaması bekleniyor.