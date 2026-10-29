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Ekonomi

Günlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi

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Aydın ve İzmir’in dağlarında kestane hasadı sona erdi. 50 metreye ulaşan ağaçlara çıkarak kestane çırpan erkek işçilere günlük 5 bin lira, kestane toplayan kadınlara ise 2 bin 500 lira yevmiye ödenecek.

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Türkiye'de en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın ve İzmir dağlarında günlerdir devam eden hasatla toplanan kestaneler, dökek adı verilen alanlarda olgunlaşmaya bırakıldı. Kestanelerin birkaç hafta sonra tamamen olgunlaşan kozalaklarından çıkarılarak tüketime sunulacağı belirtildi.

Günlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi
Başlık ResmiGünlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi

AĞAÇA ÇIKIP KESTANE ÇIRPAN ERKEKLERE 5 BİN LİRA YEVMİYE

Hasadı oldukça zahmetli ve tehlikeli olan kestane işçiliğinde bu yıl ağaca çıkarak kestane çırpan erkeklere 5 bin lira, kestane toplayan kadınlara da 2 bin 500 lira gündelik ödeneceği belirtildi. Kendine özgü lezzetiyle öne çıkan ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınan Aydın kestanesinin bu yıl yüzleri güldürmesi bekleniyor.

Günlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi
Başlık ResmiGünlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi

50 METRE YÜKSEKLİKTE ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kestane hasadında zamanla yarışmak zorunda kalan çiftçiler, yüksekliği neredeyse 50 metreye ulaşan ağaçlarda ölümle burun buruna kestane hasadı yapıyorlar. Gelişen teknolojiye rağmen halen eski usul sırıkla hasat edilen kestaneler, cinsine göre ayrılıp, patoz adı verilen makinelerle kozalağından ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor.

Günlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi
Başlık ResmiGünlük kazançları 5 bin lira! Zorlu hasat sona erdi
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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