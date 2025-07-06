Gururlandıran tablo... Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi

Türkiye, yerli ve milli üretimde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.

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Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı.

Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız.