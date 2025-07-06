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Haberler > Ekonomi > Gururlandıran tablo... Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi

Gururlandıran tablo... Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gururlandıran tablo... Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi
Tarım, Türkiye, Rekor, İhracat, Nüfus Artışı, Yerli Üretim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yerli ve milli üretimde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, tarımsal hasılada rekor kırarak dünyada ilk 7 ülke arasına girdi. Söz konusu rekora ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yerli ve milli üretimde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin tarımsal hasılasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gururlandıran tablo çıktı, Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi - 1. Resim

İLK DEFA 70 MİLYAR DOLAR SINIRI AŞILDI

Tarımsal hasılada rekor kırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Dünya Bankası verilerine göre, 2023'te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız, 2024'te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı. Bununla, dünyada ilk 7 ülke arasına girdik. Ülkemiz, ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı.

Bu rekorda emeği olan üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız.

Gururlandıran tablo çıktı, Türkiye tarımda rekor kırdı! 70 milyar dolar eşiği ilk kez geçildi - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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