'Haberleşmede ilk adım' demişti! 5G için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, doğru piyasa şartlarının sağlanması durumunda 5G teknolojisine geçileceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, daha önce öncelikli hedeflerinin olduğunu ifade ettiği 5G teknolojisine geçiş için 2026 yılını işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Civil Ankara" etkinliğinde yaptığı konuşmada iletişimde büyük veriye ulaşmanın önemini vurguladı. Uraloğlu, 5G teknolojinin haberleşme hedeflerinde ilk etaplarından biri olduğunu söylemesinin ardından bu kez tarih verdi. Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli olmadığınız sürece orada kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmemiz lazım. Şu andaki geniş bant abone sayımız 94,3 milyon. Fiber altyapı uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. İletişimde en önemli altyapı budur. 5G teknolojisine uygun zamanda, doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026 yılında 5G'ye geçeceğiz."

MESAFE 3 BUÇUK SAATE İNDİ

2002 yılındaki 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolu 29 bin 500 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu: "2002 yılındaki 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı, biz bunu 29 bin 500 kilometreye çıkardık" diyen Uraloğlu, şunları söyledi: "2002’deki toplam araç sayısı toplam 8 buçuk milyondur. Bugün yaklaşık 28 buçuk milyon araç var. Eğer bunları yapmamış olsaydık gerçekten Türkiye kilitlenmiş olurdu. Biz teknolojik köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz artık. İnşaat sektöründe yapamayacağımız imalat yok diye düşünüyoruz. İzmir-İstanbul arasındaki 426 kilometre uzunluğundaki otoyolla 8 buçuk saat süren seyahat süresi bugün 3 buçuk saat süreye indi. Eğer bunu yapmamış olsaydık İstanbul-İzmir seyahati 12 saatlere varacaktı."