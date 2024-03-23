Haftanın getiri şampiyonu belli oldu! İşte en çok kazandıran yatırım araçları

Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Borsa yatırımcısını sevindirirken dolar ve euro değer kaybetti. Gram altının satış fiyatı yüzde 0,13 artışlka 2 bin 241 liraya yükseldi. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, getiri oranları ile yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. BIST 100 bu hafta en düşük 8.695,39 ve en yüksek 9.223,20 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,13 artışla 2 bin 241 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,11 artarak 15 bin 59 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 683 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 687 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Bu hafta dolar yüzde 0,64 değer kaybederek 32,0130 liraya, euro yüzde 1,46 azalışla 34,6330 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,13 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,81 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,02 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.