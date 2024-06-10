Haftaya negatif başlangıç! Borsa 10 binin altına düştü

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, günü 9997 seviyesinden tamamladı. Günlük kayıp %1,36 olurken; endeks 6 hafta sonra 10.000 seviyesinin altını gördü. İşlem vergisine ilişkin belirsizlik sürerken; kulislerde on binde 1-3 arası oranların konuşulması borsa çevrelerinde yüksek bulunuyor. Bu arada cuma günü sert gerileyen altın ise haftaya sınırlı tepki alımlarıyla başladı. Gram altın tekrar 2400 TL’nin üzerine çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya hareketli başlarken; dolarda yatay seyir devam ediyor. Altında sınırlı da olsa tepki alımları öne çıkarken, borsada düşüşün sürmesi dikkat çekti.

Son günlerde borsayı baskılayan işlem vergisi konusunun, bayram tatilinin ardından Meclis’e gelerek yasalaşması bekleniyor. Henüz resmi kanallardan bir açıklama gelmezken; kulislerde telaffuz edilen rakamların işlem başına on binde 1-3 aralığında değişmesi borsa çevreleri tarafından yüksek bulunuyor.

BORSA 10.000’İN ALTINDA

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde yüzde 1,39 değerkaybetti ve 9997’den kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks 29 Nisan sonrası ilk defa 10.000’in altına geldi. Endekste geçen ay görülen 11.088 zirvesine göre değer kaybı yüzde 9,84 oldu. Analistler, işlem vergisi ile ilgili belirsizliğin ortadan kalkması gerektiğini belirterek, bayram tatili öncesinde nakde dönmek isteyen yatırımcıların da satışa yöneldiği ifade ediliyor.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Bu arada altın fiyatlarında çarşamba günü FED toplantısı öncesinde sınırlı yükseliş yaşandı. Ons altında işlemler 2305 dolardan devam ederken, serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 2400 TL’yi geçti. Kuyumcularda gram altın 2400 – 2440 alım ve satım aralığında seyrederken, çeyrek altın akşam saatlerinde 3 bin 968 TL’den satıldı.

CARİ AÇIK BEKLENTİ ALTINDA

Bugün açıklanan veriler arasında yer alan cari denge, nisan ayında 5,3 milyar dolar açık verdi. Piyasalar 6,0-6,5 milyar dolar bandında bir açık bekliyordu. Beklenti altında kalan veriyle birlikte yıllık cari açık 31,50 milyar dolarla, ılımlı seviyede seyrini sürdürdü. Turizm kaynaklı para girişinin nisanda 2,6 milyar dolar olması ve dorudan yatırımların da 856 milyon dolar olarak gerçekleşmesi dikkat çekti.

İŞSİZLİK ORANI UMUT VERDİ

Sıkı para politikası döneminde en fazla takip edilen verilerden olan işsizlik rakamları da bugün açıklandı. Buna göre nisan ayında işsizlik oranı 0,1 puan geriledi ve yüzde 8,5 oldu. Ekonomide yılın ikinci yarısında daha belirgin soğuma beklenirken, işsizlik oranının gerilemeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.