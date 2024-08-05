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Haftaya sert düşüşle başladı! Borsa İstanbul’da devre kesici çalıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haftaya sert düşüşle başladı! Borsa İstanbul’da devre kesici çalıştı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftaya 9733 seviyesinden başladı. Endekste %7,07 düşüş gerçekleşmesi üzerine, iki defa devre kesici uygulaması çalıştı ve işlemler durdu. Analistler 10.000 seviyesinin altında, satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulunuyor. 9200-9450 bandı kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, dünya borsalarında yaşanan şoktan etkilendi. Endeks, yüzde 7 düşüşle birlikte 9733 puandan yeni haftaya başladı. Endekste ilk işlemlerde iki defa devre kesici uygulaması çalıştı ve işlemler durdu. Analistler, Japonya borsası ve ABD vadeli endekslerdeki düşüşlerin Borsa İstanbul’u da etkilediği, 10.000 puanın altındaki fiyatlamaların endeks için negatif olduğunu belirtiyor. 

YÜKSELEN TREND AŞAĞI KIRILDI

Borsa endeksinin geçen hafta 7 aylık yükselen trend kanalını aşağı yönlü kırığını belirten Ekonomist Tuncay Turşucu, “Bu, teknik olarak endekste önemli bir gelişme ve trend yönünün değiştiğini gösteriyor. Borsa endeksi, kendisine yeni bir yön bulabilir” değerlendirmesinde bulundu. 

Endekste 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 9200-9450 bandı, en kritik destek olarak öne çıkıyor.

FED DEVREYE GİREBİLİR

Tuncay Turşucu; 10.000 seviyesinin altına gerileyen bir endekste, daha fazla aşağı risklerin ortaya çıkabileceğini ve yeni senaryoların konuşulacağı uyarısında da bulunarak, “ABD piyasalarındaki düşüş durmaz ve sertleşirse, FED devreye girebilir ve bazı sözlü yönlendirmeler yaparak piyasalardaki endişeleri dağıtabilir” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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