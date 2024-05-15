Hangi şirket öne çıkıyor? İşte en yüksek temettü verecek hisseler

Borsada son dakika! BİST100 endeksinde 10.000 desteği üzerinde konumlanma çabası dikkat çekerken, yükselişin ivmelenmesi için 10.400-10.500 direnç bölgesinin aşılması gerektiğine işaret ediliyor. Öte yandan yatırımcılar temettü getirisi yüksek şirketlere de odaklanıyor. Bu anlamda 2024 yılında geri kalan dönemde en yüksek temettü verecek şirketler de belli oldu. İşte borsaya dair beklentiler ve temettü verimi yüksek hisseler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 10.000 desteğine yaklaşsa da buradan gelen tepki alımlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçti ve 10.173 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endeks, geçen hafta görülen 10.383 zirvesinin yüzde 2 altında bulunuyor.

Döviz bazında bakıldığında ise özellikle son iki haftalık süreçte kritik 310 dolar seviyesinin artık destek olarak çalışmaya başladığı görülüyor. 29 Nisan sonrası işlemlerde 310 doların üzerinde kalıcılık, endeksin bu seviyelerde “güç topladığı” izlenimini artırıyor. Bununla birlikte 10.400-10.500 aralığına işaret eden 325 dolar seviyesi ise en yakın direnç olarak önemini koruyor.

EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST100 endeksine dahil hisseler arasında dünkü işlemlerde; Bosch Fren Sistemleri, BİM Mağazacılık, Agrotech Teknoloji, Ahlatçı Gaz Dağıtım ve Albaraka yüzde 5,00-10,00 arası primle en fazla kazandıran hisseler olarak öne çıktı. Emlak Konut GYO, Vakıfbank, QUA Granit, Enka İnşaat ve Kontrolmatik Teknoloji de en fazla düşen hisseler oldu.

Bu arada en fazla para girişi BIMAS, KCHOL, FROTO, YKBNK ve SISE hisselerinde gerçekleşirken; para çıkışında THYAO, TUPRS, ISCTR, MGROS ve TCELL başı çekti.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Türkiye’de yabancı yatırımcı işlemlerine en fazla aracılık eden kurum olarak öne çıkan Bank Of America, Tük banka hisseleri için hedef fiyatları tekrar yukarı yönlü revize etti. Bu haber de borsada dünkü alımlarda etkili oldu.

Endekste kısa vadede 22 günlük ortalamaya da işaret eden 10.000 seviyesi önemli destek olarak takip edilecek. 5 günlük ortalamanın da bulunduğu ve son 4 işlem gününde aşılamayan 10.300 seviyesi ise kısa vadeli en yakın direnç olarak takip edilecek.

EN YÜKSEK TEMETTÜ BEKLENEN HİSSELER

Bu arada yatırımcılar temettü verecek hisselere de odaklanmış durumda. İş Yatırım tarafından hazırlanan araştırma raporunda; 2024 yılının geri kalan döneminde en yüksek temettü vermesi beklenen hisseler şu şekilde sıralandı:

-Torunlar GYO – Hisse başı temettü beklentisi; 2,35 TL

-Enka inşaat – Hisse başı temettü beklentisi; 1,75 TL

-Şok Marketler – Hisse başı temettü beklentisi; 2,53 TL

-Turkcell – Hisse başı temettü beklentisi; 2,85 TL

-Vestel Beyaz Eşya – Hisse başı temettü beklentisi; 0,73 TL

-Galata Wind – Hisse başı temettü beklentisi; 0,81 TL

-Migros – Hisse başı temettü beklentisi; 6,90 TL

-Şişecam – Hisse başı temettü beklentisi; 0,72 TL

-Türkiye Sigorta - Hisse başı temettü beklentisi; 0,86 TL