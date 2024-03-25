Havada bayram hareketliliği başladı! Doluluk oranı yüzde 90'ı buldu

Bayram tatiline sayılı günler kala uçak bileti rezervasyonlarında hareketlilik başladı. Uçaklarda doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili uçak bileti rezervasyonlarında artış gözlendi. 9 günlük tatile ilişkin Biletbayisi.com'dan yapılan açıklamaya göre yapılan analizler, uçaklarda doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını ortaya koyuyor. Geçen yıl tatil dönemine göre belirgin bir artış anlamına gelen bu durum, seyahat etmek isteyen pek çok kişinin tatil planlarını şimdiden yaptığını gösteriyor.

BİLET SATIŞLARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine göre bilet satışlarında yüzde 25 artış yaşanmıştı. Ramazan Bayramı'nda, AnadoluJet'in Ajet olarak yenilenmesi ve yeni hizmetler sunmaya başlaması gibi sektördeki gelişmeler de tatil planlarını şekillendiriyor.