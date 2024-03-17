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Haberler > Ekonomi > Hazine'den 4 yeni ihale! Tarih verildi

Hazine'den 4 yeni ihale! Tarih verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hazine&#039;den 4 yeni ihale! Tarih verildi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta 4 yeni ihale düzenleneceğini duyurdu. Yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borç ihraç takvimini yayımladı. Takvime göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Üçüncü ihalede, 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Dördüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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