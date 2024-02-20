Hem ons hem dolar! İkisi birden… Kızıldeniz’de yüksek gerilim, Kapalıçarşı’da ‘altın’ vuruş!

Altında son dakika! Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 20 Şubat işlemlerinde 2113 TL ile zirve yaptı. Geçen hafta en düşük 2038 TL’yi gören gram altın böylece bir haftada yüzde 3,6 yükseldi. Doların Kapalıçarşı’da 31,00 TL’yi aşması ve Husilerin bir İngiliz kargo gemisine saldırmasının ardından ons altında 2025 doların üzerine doğru hareketlilik, gram altına destek oldu. Analistler jeopolitik risklerin ve yarın açıklanacak FED tutanaklarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini, altında volatilitenin artabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Para piyasaları hareketli bir günü geride bırakıyor. Özellikle altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Daha geçen haftaya kadar güçlü gelen ABD verileri sebebiyle FED baskısı altında kalan altın fiyatlarında rüzgâr tersine döndü. Son 24 saat içinde Kızıldeniz’de yaşanan jeopolitik gerilimler ons altına destek oldu.

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'de tekrar bir İngiliz kargo gemisine saldırı düzenlenmesinin ardından; 20 Şubat’ta ons altın fiyatları, TSİ 18:30 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2029 dolardan işlem görüyor. Öte yandan ABD ve İngiliz uçaklarının da saldırıya karşılık verdiği belirtiliyor.

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları, yükselen tansiyonla birlikte 2113 TL’yi test etti ve zirve yaptı. Aynı saatlerde çeyrek altın 3 bin 586 TL, yarım altın 7 bin 152 TL ve tam altın da 14 bin 219 TL’den satıldı.

Bu arada petrol fiyatları da bugün, artan gerilimin etkisiyle 83 doların üzerini test ederek son 3 ayın zirvesine yöneldi.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, hem dolar/TL’de yaşanan yükseliş hem de onsta yaşanan hareketlilik sebebiyle gram altının pozitif etkilendiğini belirterek, “Her zaman potansiyelini koruyan jeopolitik riskler de canlanınca, gram altında bir haftalık dibinden gelen tepki hareketi yüzde 3,6 primlenmeye işaret etti. Yarın açıklanacak FED tutanaklarından, faiz indirim sürecine dair ip uçları aranacak. Buradan gelen sinyaller de dikkatle takip edilmeli. Altında volatilitesi yüksek günler geçirebiliriz. Ancak her geri çekilmenin de alım fırsatı olarak görüldüğü bir süreçten geçiliyor” uyarısında bulunuyor.

BORSA DA YUKARI TEPKİ VERDİ

Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi hafta başındaki düşüşün ardından ilk işlem gününde toparlanmayı başardı. Endeks bugün yüzde 1,62 primlendi ve 9344 seviyesinden günü tamamladı. Analistler, “Aşağıda 9200 yukarıda da 9400 seviyeleri en kısa vadeli destek/direnç olarak takip edilmeli. Borsada da düşüşler alım fırsatı olarak görülüyor. Kritik öneme sahip 9500-9600 seviyeleri de bu hafta test edilebilir. 9200-9000 destek bandı korundukça borsada yükseliş trendinin devamı beklenmeli. Dirençlerde ise yeni kâr satışlarına karşı dikkatli olunmalı” değerlendirmesinde bulunuyor.