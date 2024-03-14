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Haberler > Ekonomi > HSBC revize etti: Türkiye 2024 yıl sonu büyüme tahmini

HSBC revize etti: Türkiye 2024 yıl sonu büyüme tahmini

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HSBC revize etti: Türkiye 2024 yıl sonu büyüme tahmini

Ekonomi Haberleri  / -

HSBC, Türkiye'nin 2024 yıl sonu büyüme tahmininin yanında enflasyon tahminini de yükseltti. Banka, öngörüsünde politika faiz indirimlerinin de ancak 2025 yılında yapılabileceğine dikkat çekti.

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahminİ yüzde 36'da sabit tutulurken HSBC'den gelen tahmin dikkat çekti. HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı 14 Mart tarihli notuna göre banka 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 47,9'dan yüzde 49,4 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde kaldı. HSBC büyüme tahminlerini de revize etti. Buna göre 2024 yılı büyüme tahmini yüzde 2,5'ten yüzde 3,1 seviyesine çıkarıldı. 2025 beklentisi ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildi.

MERKEZ FAİZ ARTIRIR MI?

HSBC, 2024 yılına ilişkin politika faiziyle ilgili beklentisini yüzde 45'te tutarken, artış olasılığına da dikkat çekti. Banka, enflasyon tahminleri dikkate alındığında faiz indirimlerinin ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılabilmesi için alan olduğunu belirtti.

Ekonomide yumuşak inişin öncelik olmaya devam edeceğini öngören HSBC, "Bu da dengesizliklerin yavaş düzeleceği anlamına geliyor. Daha fazla sıkılaştırma ekonominin daha hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olacaktır, ancak daha kademeli bir yaklaşım beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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