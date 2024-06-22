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Haberler > Ekonomi > "IBAN'a havale" uyanıklığına ceza geliyor

"IBAN'a havale" uyanıklığına ceza geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;IBAN&#039;a havale&quot; uyanıklığına ceza geliyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

IBAN ile ödeme lokanta, bakkal ve pazara bile girdi. Hazine Bakanlığı, ödemeleri sıkı takibe aldı, denetimleri artırdı. Yeni vergi paketinde cezalar artırıldı. Mal veya hizmet karşılığı başkasının hesabına ödeme alanlar, ağır cezalar ödeyebilir.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Bazı işletmelerin fiş veya fatura kesmemek için kredi kartı kabul etmeyip, IBAN ödemesi istemesi, ayrıca kredi kartı ile ödeme yapılacaksa, ödenecek ücretin IBAN ödemesinden yüksek tutulmasına yönelik şikâyetler giderek artıyor.

Özellikle hizmet sektöründe giderek yaygınlaşan ‘IBAN yoluyla’ ödeme yöntemine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı denetimler yapmaya başlamıştı. Denetimler sıkılaşınca bu kez de işletme sahipleri kendi IBAN’ları yerine aile fertleri veya başka birinin üzerine kayıtlı IBAN numaraları üzerinden ödeme almaya başladı.

YENİ CEZAİ YAPTIRIMLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu yöntemin önüne geçilmesi için yeni vergi paketinde bazı yeni cezai yaptırımlar öngörülüyor. AK Parti’nin hazırladığı taslakta mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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