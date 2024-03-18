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Haberler > Ekonomi > İBB çalışanlarından 'düşük ücret' eylemi

İBB çalışanlarından 'düşük ücret' eylemi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Enerji AŞ. çalışanları düşük ücret gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmalarının ardından harekete geçti. İşçiler, Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji AŞ.’de çalışan işçiler, düşük ücret gerekçesiyle iş bıraktı. DİSK/Enerji-Sen üyesi olan işçiler, Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yaptı.

İşçiler saat 14.00'e kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki parkta Saraçhane'de bekledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Enerji AŞ. çalışanları, taleplerinin karşılanmaması halinde 18 Mart’ta İBB Saraçhane binası önünde olacaklarını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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