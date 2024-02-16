İBB'den evlenecek çiftlere hibe desteği! İşte başvuru şartları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek çiftlere verilen hibe desteğinin 7 bin liradan 15 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Tek sefere mahsus verilen destek, kadının banka hesabına yatacak. Başvuruda bulunan çiftlerin ekonomik olarak desteğe ihtiyaç duyup duymadığı araştırılacak. İşte bilinmesi gerekenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu evlenecek çiftlere verilen hibe desteğinin artırıldığını duyurdu. Buna göre tek sefere mahsus verilecek hibe miktarı 7 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Ekonomi kötüye gittikçe her alandaki sosyal desteğimizi artırıyoruz. Yeni evlenecek ve ekonomik zorluk yaşayan çiftlere evlilik desteğini 15 bin TL’ye çıkardık" ifadelerini kullandı.

BAŞVURANLARIN MADDİ DURUMU ARAŞTIRILACAK

Söz konusu destek için çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları sosyal araştırma ile tespit edilecek. Şartları taşıyan çiftler için yapılan ödeme, kadının banka hesabına yatırılacak.

3 AY İÇİNDE EVLENMELERİ GEREKECEK

Değerlendirmeye tabi olacak çiftlerin 3 ay içinde evlenmeleri, İstanbul’da ikamet etmeleri ve sosyal incelemede desteğe uygun olmaları gerekecek. Evlenecek olanların daha önce evlenip boşanmış olması başvurulara engel teşkil etmeyecek.

Evlilik desteği başvuruları online olarak İBB'nin sosyal yardım sitesinden yapılabiliyor.