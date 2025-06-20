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İBB'nin Kent Lokantası menüsüne zam! 4 çeşit yemek bakın kaç lira oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İBB&#039;nin Kent Lokantası menüsüne zam! 4 çeşit yemek bakın kaç lira oldu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşa ucuza yemek yedirmek için açtığı Kent Lokantalarına zam geldi. 40 TL olan 4 çeşit yemeğin ücreti bakın kaç liraya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumunda dikkat çeken bir karar alındı. Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Oy çokluğu ile alınan kararla birçok hizmete zam geldi. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kent Lokantaları oldu.

İBB'nin Kent Lokantası menüsüne zam! 4 çeşit yemek bakın kaç lira oldu - 1. Resim

MENÜ FİYATI 70 TL OLDU 

İBB'nin 4 çeşit yemeği 40 TL'den sattığı Kent Lokantaları uzun bir süre gündem olmuştu. Vatandaşa ucuza yemek sunan Kent Lokantalarına zam geldi. Çorba, ana yemek, yardımcı yemek, salata, ekmek ve sudan oluşan menünün ücreti 70 TL oldu.

İBB'nin Kent Lokantası menüsüne zam! 4 çeşit yemek bakın kaç lira oldu - 2. Resim

İBB KREŞLERİ DE ZAMLANDI

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün teklifiyle belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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