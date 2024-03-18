Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > İGA'ya yeni ödül: Dördüncü kez 'yılın havalimanı' oldu

İGA'ya yeni ödül: Dördüncü kez 'yılın havalimanı' oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İGA&#039;ya yeni ödül: Dördüncü kez &#039;yılın havalimanı&#039; oldu

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya havacılık sektörünün farklı kategorilerinde ödüller verilen “Air Transport Awards”ta ödüllerinde, “Yılın Havalimanı” ödülü bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı'na verildi. İGA bu yıl ödülü dördüncü kez almaya hak kazandı.

Air Transport Awards 2024 Yunanistan’ın Ekali kentinde düzenlendi. Düzenlenen törende, ödül İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen’e verildi. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da tüm dünyadan rakiplerini geride bırakarak “Yılın Havalimanı” seçilen İGA İstanbul Havalimanı, üst üste dördüncü kez bu başarıya imza atmış oldu. 14 havacılık sektörü kategorisinden oluşan ödüller, sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi, kurum ve şirketlere veriliyor. Kazananlar, 4 binden fazla Air Transport News okuyucusu ve havacılık sektöründeki yöneticilerin katıldığı oylama ile belirleniyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak, 4 binden fazla katılımcının oyuyla ‘Yılın Havalimanı’ ödülüne üst üste dördüncü kez layık görülmek gurur verici. Dünyadaki tüm uluslararası havalimanları arasında öne çıkarak bir kez daha bu unvanı elde etmek, havalimanımızın operasyonel mükemmelliği için çaba gösteren tüm ekiplerimizin büyük özverisinin bir kanıtı. Misafirlerimize keyifli bir seyahat deneyimi sunabilmek adına verimlilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yolcu memnuniyeti hususunda kendimize her geçen dönem daha yüksek standartlar belirliyoruz. Bu ödül, sektörün öncüsü olarak hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızdaki samimi kararlılığımızın da göstergesi. Air Transport Awards ekibine bu kıymetli ödül için teşekkür ediyoruz.”

PANDEMİ ETKİSİ BİTTİ

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iastrou ise, “İGA İstanbul Havalimanı, Covid-19 pandemisinden bu yana havacılık sektörünün karşılaştığı tüm zorluklara rağmen dirençli ve inovasyonda lider bir havacılık merkezi olduğunu kanıtladı. Yolcu sayısında pandemi öncesi rakamlara hızla ulaşan ve havayolu çeşitliliğini artırarak sektörde öncü bir küresel aktarma merkezi konumuna ulaştı. Bu ödül, havalimanı çalışanlarının özverili çalışmaları ve misafirlerine sağladıkları keyifli yolculuk deneyiminin de bir yansıması” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kakao fiyatı çıldırdı! Çikolatanın tadı kaçıyor… - EkonomiKakao fiyatı çıldırdı! Çikolatanın tadı kaçıyor…Doğuş Otomotiv (DOAS) 2024 temettü ne zaman? Bir hisseye 41 TL verilecek - EkonomiDOAS 2024 temettü ne zaman?Bakan Şimşek bankacılara "faiz artırma" talimatı mı verdi? TBB'den açıklama var  - EkonomiBakan Şimşek bankacılara "faiz artırma" talimatı mı verdi?Japonlar ramazan pidesinin vazgeçilmezi Gökova sarı susamına hayran - EkonomiJaponlar ramazan pidesinin vazgeçilmezi Gökova sarı susamına hayranBalıkta Ramazan durgunluğu! Tezgahlar boş kaldı - EkonomiTezgahlar boş kaldıAsırlık lezzet Ramazan ayının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğu - EkonomiAsırlık lezzet Ramazan ayının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğuYeşil elmasta hasat zamanı! Tarlada 20, pazarda 50, lokantalarda 400 TL - EkonomiTarlada 20, pazarda 50, lokantalarda 400 TLÜnlü ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı "Gelirimizden çok tüketiyoruz" - EkonomiGelirimizden çok tüketiyoruzYüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldu! Kapış Kapış satılıyor - EkonomiYüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldularTaksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya'da tazminat ödeyecek - EkonomiUber tazminat ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...