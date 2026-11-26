Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin günlük 130 bin varil petrol ürettiğini belirterek Mardin ve Şırnak'taki yeni keşifleri duyurdu. Karadeniz gazında üretimin iki katına çıkacağını açıklayan Bayraktar, Chevron ile Gine Bissau'da ortaklık anlaşması imzalandığını da bildirdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmalarında yeni hedeflere odaklandığını belirterek hem yurt içindeki keşifler hem de yurt dışındaki enerji yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"ne katılan Bayraktar, programın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Türkiye'nin yeni enerji vizyonunun temelinde arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılmasının bulunduğunu belirten Bayraktar, dünyada yaşanan enerji krizine dikkat çekti.

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının hem ekonomik hem de milli güvenlik açısından önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, son 24 yılda enerji ve maden ithalatına yaklaşık 1,1 trilyon dolar harcandığını belirtti. Bayraktar, petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatının cari açığın önemli kalemleri arasında yer aldığını ifade ederek bu tabloyu değiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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KARADENİZ GAZINDA ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Türkiye'nin doğal gaz üretiminde yeni bir aşamaya geçmeye hazırlandığını belirten Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki ikinci faz çalışmalarına ilişkin tarih verdi.

Bayraktar, "İnşallah önümüzdeki ay sonunda, yıl bitmeden gazı Sakarya Gaz Sahası'nda Karadeniz'de yakacağız. Dolayısıyla üretimimiz iki katına çıkacak" dedi.

Mevcut üretimin 4 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabildiğini belirten Bayraktar, ikinci fazın devreye girmesiyle bu kapasitenin 8 milyon haneye ulaşacağını söyledi. Türkiye'nin 2025'te 59 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin, mevcut politikaların sürmesi halinde 2040'ta 77 milyar metreküpe çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

MARDİN VE ŞIRNAK'TA YENİ PETROL KEŞİFLERİ

Türkiye'nin kara ve deniz sahalarındaki arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Bayraktar, Gabar'da daha önce çalışma yapılmamış bölgelerde de sonuç alındığını söyledi.

Türkiye'nin günlük yaklaşık 130 bin varil petrol ürettiğini hatırlatan Bayraktar, yeni keşiflere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye kendi topraklarında yaklaşık 130 bin varil petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci fazı devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğal gaz var. Ama önümüzde dağ gibi bir hedef var. Büyük bir tüketim var. Dolayısıyla biz Mavi Vatan'da her yere bakmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni keşiflere de değinen Bayraktar, "Gabar'da daha önce gidilmemiş bir yerde netice aldık, yeni keşifler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 135 milyon metreküplük; birisi Mardin'de, birisi Şırnak'ta yeni keşifler var" diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin artan petrol ihtiyacını karşılayabilmek için yalnızca yurt içindeki sahalarda değil, yurt dışında da arama ve üretim faaliyetlerini genişletmesi gerektiğini vurguladı.

CHEVRON İLE GİNE BİSSAU'DA ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Petrolleri'nin uluslararası alandaki faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar, Afrika'da yeni bir ortaklık anlaşmasına imza atıldığını ilk kez açıkladı.

Bayraktar, "Chevron'la Gine Bissau'da bir iki tane deniz sahasında ortaklığımız oldu, onun imzasını attık. Bunu ilk kez burada kamuoyuna duyurmuş oluyoruz" dedi.

Irak ve Azerbaycan'da devam eden enerji projelerine de değinen Bayraktar, yurt dışındaki faaliyetlerin yeni anlaşmalar ve satın almalarla genişletilmesinin planlandığını kaydetti.

Türkiye'nin 2040 yılına yönelik petrol üretim hedeflerine ulaşabilmesi için uluslararası yatırımların önem taşıdığını belirten Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin küresel ölçekte daha etkin bir oyuncu haline gelmesini istediklerini ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonunda yenilenebilir kaynakların da önemli bir yer tuttuğunu belirterek 2040 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücü 175 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Mevcut kurulu gücün yaklaşık 45 bin megavat seviyesinde olduğunu hatırlatan Bayraktar, hedefe ulaşmak için her yıl 10 bin megavatlık yeni kapasitenin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Nükleer enerji yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Bayraktar, 2040 yılında 10 bin megavat, 2050 yılında ise küçük modüler reaktörlerle birlikte 20 bin megavatlık nükleer kurulu güce ulaşmayı amaçladıklarını bildirdi.

Enerji dönüşümünün büyük altyapı yatırımları gerektirdiğini vurgulayan Bayraktar, önümüzdeki 14-15 yıllık dönemde elektrik üretimi, iletim ve dağıtım altyapısı için yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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