Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’deki bütçe sunumunda Gabar’da günlük petrol üretiminin 84 bin varili aştığını açıkladı. Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni rezerv keşfedildiğini belirten Bayraktar, Türkiye’nin günlük petrol üretimini 2027’de 160 bin varilin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Petrol arama ve üretim çalışmalarına ilişkin son verileri paylaşan Bayraktar, Gaziler ve Çardaklı sahalarındaki yeni keşiflerin yurt içi üretimi artıracağını belirtti.

2027’DE GÜNLÜK 160 BİN VARİLİN ÜZERİ HEDEFLENİYOR

Gabar’da günlük petrol üretiminin 84 bin varili geçtiğini bildiren Bayraktar, iki sahada keşfedilen 135 milyon varillik rezervin üretime katkısına işaret etti. Bayraktar, “Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız” dedi.

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TPAO’NUN 2040 HEDEFİ GÜNLÜK 1,7 MİLYON VARİL

Bayraktar, Türkiye’nin kara ve deniz sahalarının yanı sıra yurt dışında da petrol ve doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Milli Enerji 2040 programı kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) petrol ve doğal gaz üretiminde 2040’a kadar günlük 1,7 milyon varillik üretim düzeyine ulaşması hedefleniyor.

CEYHAN’A 50 MİLYON VARİLLİK DEPOLAMA KAPASİTESİ

Bayraktar, Ceyhan’ı bölgedeki petrol kaynaklarını uluslararası piyasalara taşıyan bir merkez hâline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda 50 milyon varillik depolama kapasitesi oluşturulması, rafineri ve petrokimya yatırımlarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

Elektrik ve doğal gaz desteğinde 1 trilyon lira beklentisi! Bakan Bayraktar faturadaki devlet payını açıkladı

HAM PETROL TALEBİNDE 718 BİN VARİL HEDEFİ

Bayraktar, 2025’te günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacının mevcut tahminlere göre 2040’ta günlük 1,2 milyon varile ulaşmasının beklendiğini belirtti. Milli Enerji 2040 programıyla ham petrol talebini günlük 718 bin varile, doğal gaz talebini ise yıllık 57 milyar metreküpe düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

SAKARYA GAZ SAHASI’NDA ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Bayraktar, ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi’nin göreve başlamasıyla Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimin iki katına çıkacağını söyledi. Sahadan 2027’de 8 milyon, 2028’de ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bayraktar, 2028 yılı sonuna kadar tüm ilçelere doğal gaz arzı sağlanacağını da belirtti.

Gabar’da günlük petrol üretimi 84 bin varili aştı: İki sahada 135 milyon varillik yeni keşif

ELEKTRİKLEŞME ORANI YÜZDE 36’YA ÇIKARILACAK

Bayraktar, Milli Enerji 2040 programının merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirterek “Fosil yakıtlardaki talebi elektriğe kaydıracak ve elektrikleşme oranımızı yüzde 36’ya çıkaracağız” dedi. Bu dönüşümle elektrik talebinin yüzde 86 artarak 680 milyar kilovatsaate ulaşması bekleniyor.

Artan talebi karşılamak için elektrik kurulu gücünün yaklaşık 190 milyar dolarlık yatırımla 128 bin megavattan 281 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bayraktar, güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünü de 2040’a kadar 175 bin megavata ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

AKKUYU’DA YERLİLİK ORANI YÜZDE 55’E ULAŞTI

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin işletmeye alma testleri tamamlandıktan sonra devreye alınacağını söyledi. Yerli imalatçıların ve hizmet sağlayıcılarının 12 milyar dolarlık katkısıyla projede yerlilik oranının yüzde 55’e ulaştığını belirtti. Sinop ve Trakya’da planlanan santrallerle Türkiye’nin 2040’ta 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

BEYLİKOVA’DA YILLIK 10 BİN TON ÜRETİM HEDEFİ

Madencilik yatırımlarına da değinen Bayraktar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün 2027 yatırım bütçesini yaklaşık yüzde 140 artırarak 13 milyar liraya çıkarmayı teklif ettiklerini söyledi. Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki sahaya ilişkin de 2030’da yıllık 10 bin ton nadir toprak oksidi üretmeyi ve Türkiye’yi bu alanda dünyanın beşinci büyük üreticisi konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİNDE 1 TRİLYON LİRA BEKLENTİSİ

Bayraktar, 2025’te vatandaşlara 655 milyar liralık elektrik ve doğal gaz desteği sağlandığını, bu tutarın 2026’da 1 trilyon lirayı aşmasını beklediklerini söyledi. Bayraktar, “Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55’i, doğal gazın yüzde 64’ü devletimizce karşılanmaktadır” dedi.

500 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMLA 108 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bayraktar, kamu ve özel sektörün önümüzdeki 14 yılda 500 milyar dolarlık yatırım yapmasını öngördüklerini söyledi. Enerji verimliliği, teknoloji ve yakıt dönüşümüyle 2040’a kadar 240 milyar dolar tasarruf sağlanması hedeflenirken Bayraktar, yatırımların enerji sektöründe 108 bin kişilik doğrudan ve kalıcı istihdam oluşturacağını belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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