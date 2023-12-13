İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de! '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına dahil oldular
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Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İkinci el araç satışlarına getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına motosikletler de dahil oldu. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğe motosikletler de eklendi. Buna göre, ikinci elde otomobillerde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi.
Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.
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