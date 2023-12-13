Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de! '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına dahil oldular

    İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de! '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına dahil oldular

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete&#039;de! &#039;6 ay ve 6 bin kilometre&#039; şartına dahil oldular
    Ikinci El Otomobil, Ikinci El Motorsiklet

    İkinci el araç satışlarına getirilen '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına motosikletler de dahil oldu. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğe motosikletler de eklendi. Buna göre, ikinci elde otomobillerde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi.

    Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek. 

    Ayrıntılar geliyor...

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...