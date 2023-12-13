İkinci elde motosiklet kararı Resmi Gazete'de! '6 ay ve 6 bin kilometre' şartına dahil oldular

13 Aralık 2023 00:21 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 01:03

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğe motosikletler de eklendi. Buna göre, ikinci elde otomobillerde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi.

Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

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