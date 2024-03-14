İlk kazma vuruldu! Yılda 12 bin ton et üretilecek

Tarım ve hayvancılık projelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Niğde-Bor Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB için temel atıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, Tarım Bakanlığı'ndan kredi alamamalarına rağmen OSB'nin ortakları ile işbaşı yapmak istedikleri yeni proje ile yıllık 9 bin ile 12 bin ton arasında et üretileceğini ve 600'e yakın istihdam sağlanacağını duyurdu.

Tarıma dayalı ihtisas OSB'ler Türkiye'de gıda üretimi, ihracatı açısından önemli bir rol oynuyor. Niğde - Bor Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 milyon metrekare alanda 2 sanayi tesisi, 60 işletme ve 40 bin büyükbaş kapasitesi ile birlikte faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik, alt yapı çalışması için ilk kazmanın vurulduğu Bor Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili verdiği bilgide, "İlimizin toplam yüz ölçümünün üçte biri tarımsal arazi ama aynı zamanda hayvancılığın da iyi derecede yapıldığı bir il. Toplam şuan ilimizde 135 bin büyükbaş, 535 bin de küçükbaş hayvan var. Buna güç katacak yeni bir projeyle Niğdeli hemşehrilerimize müjde vermek isteriz. Bor ilçemizde bulunan toplam 4 milyon metrekarelik bir alan 2021 yılında Tarıma Dayalı Besi İhtisas Sanayi Bölgesi olarak ilan edilmiş. Son dönemlerdeki mali sıkıntılardan dolayı Tarım Bakanlığı kredi verilemeyeceğini ifade etti. OSB’nin oradaki ortakları İl Özel İdaresi ve Bor Belediyesi öyle olunca da kendi imkanlarımızla iş başı yapalım istedik" dedi.

600 KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Bölgenin tamamının faaliyete geçtiği zaman istihdama önemli katkılar sunacağını ifade eden Vali Çelik yatırımcıların şimdiden parsel talep ettiğini söyledi. Çelik, "Ciddi bir talep de var oraya. 400 hektarlık alanda 2012 tane parsel olacak. Tamamen faaliyete geçtiği zaman da yaklaşık 40 bin civarında büyükbaş hayvan beslenecek. Orada aynı zamanda kesimhaneler, biyogaz tesisleri, açık besi alanları ve et entegre tesisleri olacak şekilde çok önemli bir organize sanayi bölgesi olacak. Tamamlandığı zaman da aynı zamanda 600’ yakın vatandaşımız istihdam edilecek. Hem hayvancılık hem de tarım anlamında ilimize güç katacak olan bir proje. Tüm tesisler çalıştığı zaman orada yıllık 9 bin ile 12 bin ton arasında et üretilmesi planlanıyor. Daha da gelişime açık bir bölge oranın bitişinde de yine çok büyük mera arazileri var. 9 bin hektarlık bir mera arazisi var çok yoğun bir talep olduğu takdirde de genişleme söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Niğde Bor Besi Tarıma Dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisine, Açık Besi Tesisleri, Kesimhane, Et İşleme Tesisi, Biyogaz Tesisi, Yem Üretim Tesisi gibi ana tesisler yanı sıra; sosyal tesisler, idari tesisler, veterinerlik ve ilaç satış hizmet noktaları, market, lokanta, kontrol binası, araç park alanları, tamir atölyesi, kantar, dezenfeksiyon, gübre bertaraf ve atık su arıtma tesisi kurulması planlanıyor.