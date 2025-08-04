İmalat sanayi destek bekliyor! Faiz indirimi üretime yansımıyor

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - İhracat rekorları kıran sanayici alarm veriyor. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, ihracattaki artışa rağmen imalat sanayinde kapasite ve üretimin daraldığını, istihdamın azaldığını belirterek, imalat sanayinin sübvanse edilmesi gerektiğini söyledi.

Sanayicinin ihracat pazarlarını kaybetmemek adına maliyetine satış yaptığını ifade eden Kasapoğlu, “İstihdam rakamlarına baktığımızda düşüş yok ama imalat sanayine baktığımızda istihdamda düşüşler görüyoruz. Çünkü bu açığı hizmet ve inşaat sektörü kapatıyor. Türkiye yıllardır yüzde 78-80 kapasite oranlarıyla üretim yaparken bu oran 72’lere kadar düştü. Sanayici dişini sıkıyor, sabrediyor ama sahada ciddi problemler var. Pazarlar, müşteriler bir günde kazanılmadı. Herkes yılı geçirmeye çalışıyor. Sağlıklı bir işletme bile bu şekilde bir iki yıl dayanabilir. Ondan sonra insanlar bu işleri yapmaktan vazgeçerler. Bunları iyi görmek lazım. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin imalat gücünde ciddi sıkıntı yaşayabilir” dedi.

TÜRKİYE ÜRETİMDE ÇOK PAHALI

Türkiye’nin üretim ve finansman anlamında çok pahalı bir ülke hâline geldiğine dikkat çeken Kasapoğlu, “Finansman ayrı problem. Faizler düşüyor ama bunun sahada karşılığı yok. Türkiye’de aylık kredi büyüme oranı düzenlemediği ya da kaldırılmadığı müddetçe faiz düşüşlerinin etkisini sahada görmemiz çok zor. Şu an kredi büyümesi TL’de yüzde 2, yabancı parada yüzde 1 civarında. Enflasyonun aylık yüzde 3 olduğu yerde yüzde 1-2 kredi büyümesi sanayiciye, üreticiye yetmiyor. Kredi büyümesinde sınırlar kaldırılırsa faiz düşüşünün etkisini daha fazla görürüz” diye konuştu.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu

İMALAT SANAYİ SÜBVANSE EDİLMELİ

Faizlerin yüzde 30’un altına gerilemediği müddetçe sanayicinin elinin rahatlamasının mümkün olmadığını dile getiren Kasapoğlu şöyle devam etti:

“Şu an enflasyon yüzde 35, beklenti enflasyonu ise yüzde 29. Buna karşılık faiz yüzde 42 ile çok yukarıda kalıyor. Reel faizin enflasyona yaklaşması lazım. Ticari kredilerle enflasyon arasındaki fark sanayiciye destek olarak verilmeli. Ticari krediler ile tüketici kredilerinin ayrıştırılması, en azında imalat sektörünün bir süre sübvanse edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Selim Kasapoğlu, Denizli’nin bir KOBİ ve imalat şehri olduğuna dikkat çekerek, “Denizli yıllık 5 milyar dolar ihracatıyla 8. sırada yer alıyor. Ancak tekstildeki krizden herkes etkileniyor. Denizli’de faaliyet gösteren firmalarından Mısır’da yatırım planı yapan firmalar var” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu buna karşı konkordato taleplerinde, takipteki kredilerde ve karşılıksız çeklerde büyük bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

DENİZLİ, TEKSTİLDEN KABLOYA DÖNÜYOR

Dünyaya tekstil ürünleri ihraç eden Denizli yönünü kabloya çevirdi. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kasapoğlu, Denizli’nin kablo sektöründe de adından söz ettirmeye başladığını belirterek, “Denizli olarak kablo sektöründe iyi bir çıkış yaptık. Tekstil dışında kablo sektörü de ihracata katkı vermeye başladı” dedi.