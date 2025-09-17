ING emekli promosyon tutarını 28 bin TL'ye yükseltti! İşte detaylar...

Bankaların emekli müşterileri kazanma yarışı devam ediyor. Bu kapsamda promosyon tutarlarında kesenin ağzı açıldı. Promosyon için son hamle ise ING'den geldi.

ING'DEN EMEKLİLERE 28 BİN TL PROMOSYON

ING, emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına göre 28 bin TL’ye varan nakit promosyon kazanabileceği duyuruldu.

Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:

"ING’ye emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor, ayrıca belirli koşulları yerine getirdiğinde toplamda 13 bin TL’ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanabiliyor. 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler faydalanabiliyor.

MAAŞA GÖRE PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; 10 bin TL’ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin - 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

OTOMATİK FATURA ÖDEME TALİMATI VE KREDİ DETAYI

Üstelik emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına toplamda 2 bin 500 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanıyor. Buna ek olarak, 50 bin TL ihtiyaç kredisi kullandıklarında 4 bin TL ek promosyondan yararlanabiliyor. Bununla birlikte emekliler, maaşını bankadan aldığı aydan başlayarak art arda 5 ay içinde ING banka kartı ile yapacakları toplamda 3 bin 500 TL harcamaları için 500 TL nakit iade ile 2 bin 500 TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

DETAYLAR BANKANIN WEB SİTESİNDE

Ek nakit promosyon kampanyasının koşulları ile ilgili detaylı bilgiye ING Türkiye web sitesinden ulaşılabiliyor. Mobil uygulamada yer alan yeni SGK Emekli İşlemleri menüsü sayesinde, emekliler maaş taşıma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştirebiliyor ve promosyon süreçlerini hızla yönetebiliyor. Emekliler, mobil uygulama aracılığıyla, e-Devlet Kapısı üzerinden veya bankanın şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING’ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor."