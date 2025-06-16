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İnternetten görüp etkilendiler! Bu iş için 40 dönüm araziyi kullanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnternetten görüp etkilendiler! Bu iş için 40 dönüm araziyi kullanıyorlar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da İlhan ve Cemile Önal çifti, internette görüp etkilendikleri lavantanın üretimine başladı. 40 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla üretime başlayan çift, "Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" açıklamasını yaptı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4 yıl önce lavanta üretimi için çalışmalara başladıklarını belirten İlhan Önal, "İnternetten lavanta bahçelerini görüp araştırma yaptım. Eşimle birlikte 40 dönümlük arazimizde lavanta üretimine başladık. Kendi imkanlarımızla üretim yapıyoruz. Lavanta yetiştiriciliği oldukça zahmetli ve büyük emek istiyor" ifadelerini kulandı.

İnternetten görüp etkilendiler! Bu iş için 40 dönüm araziyi kullanıyorlar - 1. Resim

Üçüncü hasat dönemini yaşadıklarını ifade eden Cemile Önal ise "İlerleyen yaşımıza rağmen eşimle birlikte üretmek için mücadele ediyoruz. Ülkenin kalkınmasında tarımın önemi büyük inşallah gençlerimize örnek oluruz" diye konuştu.

İnternetten görüp etkilendiler! Bu iş için 40 dönüm araziyi kullanıyorlar - 2. Resim

Lavanta üretimine sonradan ortak olarak dahil olan Mustafa Gümüşboğa da 3 yıldır üretime katkı sunduklarını ifade ederek, "Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle henüz tesis kurmayı düşünmüyoruz. Şimdilik fason üretim modeliyle devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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