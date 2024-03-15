İş arayanlar dikkat! Bakanlığa personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, hangi kadrolarda açık var ve başvuru şartları neler? İşte bilinmesi gerekenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere 142 kişi alınacak. Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.