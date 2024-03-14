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Haberler > Ekonomi > İŞKUR’dan yeni destek: Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira verilecek

İŞKUR’dan yeni destek: Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İŞKUR’dan yeni destek: Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira verilecek

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İŞKUR, 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' projesi kapsamında kadın içi çalıştıracak işyerlerine destek verilecek. 3 ay için verilecek destek tutarı 25 bin lirayı bulacak.

İŞKUR, 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)' projesi kapsamında hayata geçirilen program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanacak.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı bulunması gerekiyor. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi şartı bulunuyor.

ŞARTLAR NELER?

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10’una kadar katılımcı talep edebilirken, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları isteniyor. Projeye uygunluk ve detaylı bilgi konusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinde iş ve meslek danışmanları yardımcı olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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