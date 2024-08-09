İsra Portföy’ün birinci ve ikinci GSYF ihraç belgelerine SPK’dan onay geldi

İsra Holding’in yüzde 100 iştiraki İsra Portföy’ün Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

İsra Portföy, Prof. Dr. Turan Erol başkanlığında SPK onayıyla Kasım 2023 döneminde faaliyetlerine başlamıştı. İsra Portföy, güçlü kadrosu ve kendine özgü stratejileriyle yatırımcısına istikrarlı getiri sağlamayı hedefliyor.

Çeyrek asrı aşkın deneyimiyle faaliyetlerini sürdüren İsra Holding’in yüzde 100 iştiraki olan İsra Portföy, Kasım 2023 döneminde faaliyetlerine başladıktan sonra önemli bir aşamayı daha tamamladı. İsra Portföy’ün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ihraç belgeleri, yatırımcılara alternatif bir portföy sunarak, istikrarlı kazanç fırsatını artırmayı hedefliyor. Hali hazırda gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve İsra Portföy ile finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding, yakaladığı başarılı büyüme ivmesini hız kesmeden sürdürmeyi hedefliyor.

FARKLI YATIRIM STRATEJİLERİYLE İSTİKRARLI GETİRİ HEDEFLİYOR

İsra Portföy’ün Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi başvurularının SPK tarafından onaylandığını ve bu gelişmenin şirketin hedefleri açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden İsra Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Turan Erol “İsra Portföy olarak bilindiği üzere SPK’nın 24 Kasım 2023 tarih ve 45720 sayılı yazısı ile faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgemizi almıştık. Bugün ise yine güzel bir aşamayı tamamlayarak İsra Portföy’ün Birinci GSYF ve İkinci GSYF ihraç belgeleri başvurumuzun onaylandığını ifade etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ekosistemine farklı yatırım stratejileri ile merhaba dediğimiz İsra Portföy olarak önümüzdeki dönemde, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İsra Portföy olarak yüzde 100 iştiraki olduğumuz İsra Holding’in gelecek planları için çok önemli bir aşamayı daha başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Alternatif yatırım stratejileriyle yatırımcısına uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı amaçlayan İsra Portföy, güçlü kadrosuyla portföy yönetimi alanında yakın zamanda adından söz ettirecek” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILAR İÇİN İSTİKRARLI BİR SEÇİM

İsra Portföy, GSYF ve GYF’leri, kurarak yatırımcısına istikrarlı bir ortam sunmayı ilke edinmiştir. Kendine özgü stratejileriyle yatırımcılarına uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedefleyen İsra Portföy, deneyimli kadrosuyla portföy yönetimi alanında güçlü bir konumda olmayı amaçlıyor.

İSRA PORTFÖY YÖNETİM KURULU BAŞKANI PROF.DR.TURAN EROL HAKKINDA

Finansal ekonomi profesörü olan Erol, 1985 yılında ekonomi dalında lisans, 1989 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında Hollanda Tinbergen lnstitute/Erasmus Üniversitesi'nden Doktora derecesi almıştır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesidir. 1997-2003 yılları arasında öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiş ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında ''TOBB En İyi Türkiye Ekonomisi Araştırma Ödülü'nü almıştır.

Kamu görevi olarak:

2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci Başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2018 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur.

Piyasa ve sektör deneyimi olarak:

2010 yılından beri THY ve iştirakleri, Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın değişik şirketlerinde, Tümosan ve Ostim Yatırım gibi özel sektör ve vakıf şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Bazıları halen devam eden bu görevleri sırasında, kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenleme süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

Portföy ve Fon Yönetimi deneyimi:

Tüm Sermaye Piyasası Lisans belgelerine sahip olmanın yanında şu deneyimlere sahiptir:

2011-2016 yılları arasında Türk Hava Yolları (THY) ve İştiraklerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerinde yerli ve yabancı ortaklıkların kurulması ve yönetilmesinde aktif görev almıştır.

2016 yılından beri yönetim kurulu danışmanlığı yaptığı Savunma Sanayi Başkanlığına ait çatı yönetim şirketi SSTEK şirketinin çok sayıda iştirakinin kurulması ve yönetilmesinde aktif görev aldı.

SSTEK firmasının kurduğu İleri Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna öncülük etmiş ve Yatırım Komitesinde görev almıştır.

Ağırlıklı olarak gayrimenkul projesi geliştiren borsa şirketi Ostim Yatırım'da yönetim kurulu üyesidir. Yine bu şirketin kurmuş olduğu Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna öncülük etmiştir ve halen yatırım komitesi üyesi olarak görev almaktadır.