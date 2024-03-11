İşsizlik fonunun büyüklüğü 208 milyar lirayı aştı

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni" yayımlandı. Bültende yer alan verilere göre İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 8 Mart 2024 tarihi itibarıyla 208 milyar 670 milyon 31 bin TL oldu. Mart 2002 tarihinden bu yana 10 milyon fazla kişi işsizlik ödeneğinden yararlandı.

İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (İŞKUR) "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni" İşsizlik Sigortası Fonunun toplam varlığını ortaya koydu. İŞKUR verilerine göre, Şubat ayında bir önceki aya göre 5 milyar 748,9 milyon TL artış gözlendi. Ocak sonu itibarıyla 206 milyar 762,3 milyon TL olan Fonun menkul kıymet ve nakit varlığı, Şubat sonunda 212 milyar 511,2 milyon TL seviyesine yükseldi. Bültende verilen bilgiye göre 8 Mart 2024 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 208 milyar 670 milyon 31 bin TL oldu.

Fon varlığının yüzde 70,24'ü tahvilde, yüzde 28,29'u mevduatta ve yüzde 1,47'si Takasbank Para Piyasasında değerlendirildi. Bir önceki ay tahvil oranı yüzde 69,09, mevduat oranı yüzde 28,29 ve Takasbank Para Piyasasında değerlendirilen oran yüzde 1,47 olmuştu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN KİŞİ SAYISI

Mart 2002 tarihinden bugüne kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 371 bin 273 kişi başvururken 10 milyon 561 bin 291 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 74,25 milyar TL ödeme yapıldı. Şubat ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişi için ödeme miktarı 2 milyar 410,2 milyon TL oldu.