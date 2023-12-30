İstanbul Havalimanı 100'ler kulübünde

30 Aralık 2023 02:21 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 02:21

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği hava yolu sayısını Air China ile 100’e taşıdı. Böylece “100’ler Kulübü”ne giren İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en fazla sayıda hava yolu şirketine hizmet veren üç havalimanından biri oldu.

Çin’in bayrak taşıyıcısı kabul edilen Air China uçağı dün Pekin’den İstanbul Havalimanı’na ilk seferini gerçekleştirdi. İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, Sichuan Airlines, China Southern Airlines ve China Eastern Airlines ardından Air China ile Çin menşeili hava yolu sayısının dörde ulaştığını belirtti. İstanbul-Pekin uçuşlarının haftada üç gün düzenleneceğini ifade eden Bilgen, iş birliğinin Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve turistik ilişkileri daha da güçlendireceğini söyledi. Bilgen “Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan havalimanımızın, Türkiye’nin ‘Zafer Anıtı’ olarak nitelendirilmesi bizler için büyük bir gurur. O nedenle her zaman kendimize, ülkemize sağladığımız faydayı artıracak hedefler koyduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı için hedefimiz, havalimanımızda faaliyet gösteren hava yolu firması sayısını 100’e ulaştırmaktı ve bunu başardık. Dünyada en çok hava yolunu ağırlayan ‘mega-hub’lar arasında yerimizi aldık. İGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin önde gelen küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız vesilesiyle 61 hava yolu şirketinden 100 hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz” dedi.

Bilgen, yolcu sayısında pandemi öncesini de geçtiklerini belirterek “2023 yılı sonu itibarıyla 76 milyon yolcuyu ağırlayarak Covid-19 pandemisi sonrasında havacılık sektöründe öngörülen tam toparlanma sürecinin yüzde 12 ötesine geçeceğiz. 2024 hedefimiz; 85 milyon yolcuyu daha havalimanımızda ağırlamak, bu doğrultuda hedef coğrafyalar özelinde görüşmelerimize ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında ise beş yeni hava yoluna daha ev sahipliği yaparak, dünyada en çok hava yolunun operasyon düzenlediği havalimanı olarak zirveye ulaşacağımıza olan inancımız tam” diye konuştu.

FRANKFURT VE DUBAI'Yİ SOLLADI

1. BKK: Bangkok, Tayland - 105

2. CDG: Paris-De Gaulle, Fransa - 105

3. IST: İstanbul Havalimanı, Türkiye - 100

4. DXB: Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - 96

5. FRA: Frankfurt, Almanya - 89

UÇAKTAN İNEN TURİST GEMİYE BİNECEK

Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı ile sadece küresel aktarma merkezi değil aynı zamanda varış merkezi olmak istediklerini belirterek “Galataport ile iş birliğine gidiyoruz. İstanbul’a inen turisti kruvaziyerlere bindireceğiz” dedi.