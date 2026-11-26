İstanbul ulaşımında önemli bir yere sahip olan Avrasya Tüneli, 10 yılda 208 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptı. Tünel sayesinde 285 milyon saat zaman ve 339 bin ton yakıt tasarrufu sağlanırken, ülke ekonomisine 3,1 milyar dolarlık katkı sunuldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Avrasya Tüneli’nin işletmeye alınışının 10’uncu yılı dolayısıyla İstanbul’da "Geçmişle Geleceği Bağlamak, Zamanın Değeri" başlıklı zirve düzenlendi. Zirveye Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Avrasya Tüneli Genel Müdürü David Hyuck Lee, Berlin Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Şahin Albayrak ile Formula 1’in iki kez dünya şampiyonu olan efsane pilotu Mika Hakkinen katıldı.

İstanbul trafiğinde 10 yılda tarihi tasarruf! Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı açıklandı

10 YILDA 285 MİLYON SAATLİK ZAMAN KAZANCI

Avrasya Tüneli ve Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, tünelin 10 yıl önce bir mühendislik başarısı olarak literatüre girdiğini, bugün ise İstanbulluların gündelik hayatına zaman kazandıran temel bir hizmete dönüştüğünü belirtti. Günlük yaklaşık 80 bin geçişe ev sahipliği yapan tünelde garanti edilen geçiş seviyesinin yüzde 10 üzerine çıkıldığını ifade eden Arıoğlu, kamu ile gelir paylaşımının 2023 yılının son çeyreğinden bu yana sürdüğünü kaydetti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Avrasya Tüneli’nde yeni araç geçiş rekoru

İstanbul’un 13 ilçesinde 1200 katılımcıyla yapılan araştırmada tünelin gerekli görülme algısının 10 üzerinden 8,12 puan aldığını aktaran Arıoğlu, "2026 yılı verilerine göre, Bakırköy-Kozyatağı arasında köprü güzergâhı yerine Avrasya Tüneli tercih edildiğinde gidiş-dönüş yolculuklarda günde yaklaşık 80 dakika zaman kazanılabiliyor. 10 yılda sağladığımız toplam zaman kazancı 285 milyon saate ulaştı" dedi.

İstanbul trafiğinde 10 yılda tarihi tasarruf! Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı açıklandı

YAKIT TASARRUFU 339 BİN TONA ULAŞTI

Projenin 10 yıllık süreçte yalnızca geçiş rakamlarıyla değil, sunduğu çevresel ve ekonomik faydalarla da öne çıktığını vurgulayan Arıoğlu, "Geride bıraktığımız 10 yılda 208 milyon aracın kıta değiştirmesine ev sahipliği yaptık. Toplam 778 milyon araç-kilometrelik yolculuk mesafesi azalması sayesinde kaza maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağladık. Bu süreçte 339 bin ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 6,4 milyon ağaca eşdeğer 162 bin ton emisyon azaltımı gerçekleşti. Tüm kazanımlar bir araya getirildiğinde projemizin ekonomiye toplam katkısı 3,1 milyar dolara ulaştı" dedi.

İstanbul trafiğinde 10 yılda tarihi tasarruf! Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı açıklandı

16 MİLYONLUK METROPOLDE ULAŞIMIN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ

Avrasya Tüneli Genel Müdürü David H. Lee ise 10 yıllık işletme deneyiminin güçlü operasyonel yapı ve uzun vadeli iş birlikleriyle şekillendiğini söyleyerek, "Tünel 16 milyonluk metropol için oyunun kurallarını değiştiren bir mobilite çözümü oluyor. Önümüzdeki dönemde de güvenli ve kesintisiz işletmeciliği, kullanıcılarımıza zaman kazandırmayı, operasyonel verimliliği, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutacağız. Kıtaları geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala