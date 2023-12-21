JPMorgan'dan şaşırtan Türkiye açıklaması! 31 Mart seçimlerine işaret etti, 2024'ün büyük hikayelerinden biri olabilir

21 Aralık 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 13:09

Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın borç sermaye piyasalarından sorumlu yetkilisi Stefan Weiler, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Weiler, "Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz" diye konuştu.

31 Mart seçimlerine de işaret eden JP Morgan yetkilisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ortodoks politikalara dönüşün başlamasının olumlu etkilerini vurguladı. Weiler'a göre, seçimin ardından uygulanan politikalar uluslararası sermayeyi Türkiye'ye çekti.

TÜRKİYE İÇİN HAVA DEĞİŞTİ

Yabancı sermayenin kısa sürede geri gelmeye başladığını belirterek, 31 Mart seçimlerine dikkat çeken JP Morgan analisti, "Türkiye için hava değişmiş gibi görünüyor. Bu durum tersine dönerse oldukça şaşırırım. Yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye'nin gidişatını daha da belirginleştireceğini düşünüyorum" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ POLİTİKASINA ÖVGÜ

Hafize Gaye Erkan'ın seçimin ardından Merkez Bankası başkanı olarak göreve getirilmesinin ardından hızla faiz artışına gidildi. TCMB, geçtiğimiz ay PPK toplantısında 500 baz puan daha faiz artışına giderek politika faizini yüzde 40'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın politikasını değerlendiren JP Morgan analisti, Türkiye'nin uluslararası kabul gören mali politikayı tekrar uygulamaya alması sayesinde 2024 yılında yurtdışı piyasalardan yapılacak borçlanmanın rekor kırabileceğini söyledi. Weiler, bu politikanın devam etmesi halinde, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına geri dönmeye devam edeceğini de vurguladı.

"TÜRKİYE 2024'ÜN BÜYÜK HİKAYESİ OLABİLİR"

Devletin ve şirketlerin 2024'te ihraç ettiği tahvil ve bono tutarının 25 milyar dolara çıkacağını tahmin eden Weiler, "Türkiye'yi gelecek yılın potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz" dedi.

BORÇLANMA PİYASALARI YENİDEN AÇILDI

Merkez Bankası'nın seçimden sonraki faiz artırımları ile Türk şirketleri için borçlanma piyasaları yeniden açıldı. Şirketler, bankalar ve devletin 2023 yılında yaptığı tahvil ihraçlarının büyüklüğü 18 milyar doları aştı.

JP Morgan, bu yılki dış borçlanma büyüklüğünün Türkiye tarihinin en büyük ikincisi olduğunu belirtti.

Yurtdışı piyasalardan borçlanma büyüklüğünün 2023'e benzer şekilde 2024'te de 10 milyar dolar olması bekleniyor. Nakit açlığı çeken şirket ve bankaların borçlanmalarında ciddi bir artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Weiler, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Küresel piyasa koşulları yapıcı olduğu ve yapılan bazı değişikliklerden geri dönülmediği sürece, Türkiye uluslararası sermaye piyasası ihraç faaliyetleri açısından şimdiye kadarki en yoğun yılı kaydedebilir."